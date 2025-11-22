¿Rotura cardíaca por actividad excesiva? La familia sospecha que hay muchas irregularidades

Semarang, VIVA – El misterio de la muerte de una bella profesora universitaria el 17 de agosto de 1945 (Desetiquetar) Semarang con las iniciales D sigue provocando revuelo público. La información inicial recibida verbalmente por la familia del Hospital Regional de Karyadi indicó que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima, pero el médico afirmó que existía la sospecha de que la muerte estaba relacionada con una rotura del corazón debido a una actividad excesiva.

Esta declaración causó confusión e ira en la familia y provocó protestas estudiantiles, porque D fue encontrado muerto y desnudo en una habitación de hotel en el área de Gajah Mungkur, Semarang, el lunes 17 de noviembre de 2025 por la mañana. Hasta ahora, la policía y el hospital no han publicado un informe. autopsia oficial, por lo que todavía quedan varias conjeturas y preguntas.

En un informe de tvOnenews.com, la muerte del profesor D se informó por primera vez después de que fuera encontrado muerto en un hotel en el área de Gajah Mungkur. Las primeras informaciones que circularon entre el público dieron lugar a una serie de irregularidades: el cuerpo de la víctima fue encontrado desnudo, la familia habría perdido objetos personales y el testigo clave de la investigación fue un policía en activo llamado AKBP Basuki quien fue registrado como viviendo en la misma casa que la víctima a pesar de que no estaban casados.

Estas irregularidades provocaron demandas de que la investigación se lleve a cabo de forma transparente y sin intervención.

La familia recibió una explicación verbal desde el hospital de que no había signos externos de violencia pero sí indicios de “actividad excesiva” como causa. corazón estalló. La explicación plantea preguntas fundamentales para la familia: qué constituye hiperactividad, si existe evidencia interna o patológica que lo explique y por qué los hallazgos oficiales no se han emitido por escrito.

La familia sostiene que tal descripción es inadecuada y exige un informe oficial de la autopsia y resultados completos de laboratorio.

Las principales preguntas que los investigadores y el equipo médico deben responder incluyen: cuál es la definición médica de la frase “actividad excesiva” en el contexto de la autopsia de este caso; si existen antecedentes de enfermedades cardíacas o factores de riesgo que hagan susceptible a la víctima; cuál fue la cronología final antes de que se encontrara a la víctima; cualquier persona que estuviera con la víctima en el lugar; y el paradero de las pertenencias personales de la víctima que fueron reportadas como desaparecidas.