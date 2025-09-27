Rotterdam, Pingyao Selection ‘Guo Ran’ presenta un trailer internacional

El trailer internacional ha sido presentado para «Guo corrió«, El último del director Li Dongmei, cuya película anterior» Mama «se estrenó en Venecia y ganó la mejor película en el 4to Festival Internacional de Cine de Pingyao.

Protagonizada por Li Manxuan («The Boy and the Sea») y Wang Yitong («Journey to the West»), la película sigue a una mujer de unos 30 años que navega por las secuelas emocionales de la pérdida del embarazo.

Basándose de las propias experiencias de Dongmei, la película se centra en Yu, quien comienza «una nueva etapa en su vida como una madre recién embarazada con alegría, expectativa y un poco de inquietud» antes de enfrentar la realidad devastadora cuando «el embrión deja de desarrollar y ya no hay latidos fetales», según la descripción de la compañía Leopard Film.

«Un segundo largometraje silenciosamente desgarrador del escritor y director chino Li Dongmei que identifica hábilmente el malestar generacional en la crisis individual «, escribió el crítico Guy Lodge en su Variedad revisar. «El tipo de drama de cámara breve e íntimamente escalado que a menudo se etiqueta como una» miniatura «a pesar de las grandes apuestas humanas en juego, la película demuestra un lágrimas sigilosas a pesar de la compostura estoica de la película de Li y una actuación principal precisa y dolorosamente contenida de Li Manxuan».

El trailer llega justo antes del estreno asiático de la película en el Festival Internacional de Cine de Pingyao el 27 de septiembre, donde competirá en la sección Dragón oculto. «Guo Ran» hizo su arco mundial en la competencia de tigres de Rotterdam a principios de este año.

El productor Qi AI («The Botanist») colaboró ​​con un equipo experimentado que incluye al director de fotografía Matthias Delvaux («Snow Leopard»), el editor Qin Yanan («Long Day’s Journey in Night») y el diseñador de producción Li Xinhe («Ausencia»).

El 9º Festival de Cine Internacional de Dragón Hidden Dragon Tiger Tiger Pingyao está hasta el 30 de septiembre, en Pingyao, Shanxi, China.

Mira el trailer aquí: