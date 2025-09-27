Rotación de los Medias Rojas configuradas antes de los playoffs de AL

No sabemos del todo el Medias Rojas Jugará cuando tomen el campo para abrir los playoffs en la Liga Americana la próxima semana, pero sí sabemos que los Medias Rojas participarán en el béisbol de octubre significativo por primera vez desde 2021, y podemos decir con certeza que Ace Crochet de Garrett Estará en el montículo para el Juego 1 en el camino.

Eso es algo bueno, por supuesto. Crochet ha sido, posiblemente, el mejor lanzador en el béisbol, con un récord de 18-5, un máximo de 205.1 entradas de la liga, una era de 2.59 y 255 ponches, también un máximo de la liga. Si bien siempre es bueno abrir una serie de playoffs en casa, en este caso, los Medias Rojas no estarán demasiado decepcionadas: el crochet tiene 5-3 con una efectividad de 3.02 en 14 aperturas en casa, y 13-2 con una efectividad de 2.25 en 18 aperturas en la carretera.

Crochet, Juego 1, martes 30 de septiembre, en el camino: grabe eso en piedra.

Decisión de los Medias Rojas: Lucas Giolito o Brayan Bello en el Juego 2?

El Juego 2, sin embargo, se convierte en una historia diferente. Los Medias Rojas podrían ir con cualquiera Lucas Giolito o Brayan Bello En ese, y hay un caso que se debe presentar para ambos. Pero tienen la misma peculiaridad en sus divisiones que el crochet, en el que lanzan mejor en la carretera que en casa: Giolito es 5-2 con una efectividad de 3.18 en 14 comienzos de carretera, mientras que Bello tiene 3-4 con una efectividad de 3.06 en 11 inicios de carretera.

Ambos estarían trabajando en mucho descanso. Giolito en el Juego 2 tendría seis días de descanso detrás de él, y Bello tendría cinco.

Ninguno de los lanzadores ha estado fuera del tramo, con Giolito en 1-2 con una efectividad de 3.16 y solo 25.2 entradas lanzadas en sus últimos cinco juegos y Bello con 1-3 con una efectividad de 5.40 y 25.0 entradas en sus últimos cinco juegos.

Dado su nivel de experiencia, el asentimiento probablemente va a Giolito. No es exactamente Whitey Ford cuando se trata de la experiencia de postemporada, pero tiene dos comienzos de playoffs y a los 31 años, podría tener un poco más de confianza detrás de él que Bello.

Alex Cora podría hacer una llamada audaz en el Juego 3

¿Y qué pasa si hay un Juego 3 para decidir la ronda de comodines? Es probable que Alex Cora juegue con eso recto y comience a Bello, aunque, nuevamente, sus números en Fenway este año no son geniales (8-5, 3.53, .251 promedio de bateo permitido).

Pero, especialmente si el enfrentamiento es correcto, no descarte una sorpresa de los Medias Rojas en un posible partido de goma para la serie. Novato Connelly temprano ha sido sobresaliente en su breve período con el equipo, y existe la posibilidad de que Cora pueda pedirlo temprano para encabezar un breve comienzo combinado que también podría incluir Bello, Payton Tolle y/o Kyle Harrison.

Estaría fuera de la caja, sin duda. Pero temprano tuvo un fuerte comienzo el sábado contra los Tigres (al menos antes de las dos carreras permitidas en el quinto) y ha ganado, al menos, consideración para un papel inicial de postemporada. Lo obtendrá en una larga serie, pero ha demostrado que también debería obtenerlo en un enfrentamiento de tres juegos.

Todavía hay mucho que decidir. Para el martes, creemos saber más.