Rotación de jugadores y alerta de amenazas

Bandung, VIVA – De cara al partido en casa contra persis solo hoy lunes 27 de octubre de 2025, entrenador Persib Bandung, Bojan Hodaktransmitió una señal de que su equipo rotaría jugadores. Esto se hace para mantener la condición física de los jugadores considerando el apretado calendario de partidos.

«Mañana no es un partido fácil para nosotros, después de jugar hace tres días. Planeamos rotar para mantener el rendimiento del equipo y que se mantenga concentrado», dijo Hodak citado por el sitio web oficial de Perisb.

Anteriormente, Persib acababa de competir en la Liga de Campeones AFC 2025-26 contra el Selangor FC, y en poco tiempo volvería a enfrentarse a Persis Solo y luego viajaría a Bali United. La decisión de rotar jugadores surgió como un esfuerzo táctico para evitar que el equipo se cansara y siguiera siendo competitivo.

¿Por qué gira Persib?

El breve descanso entre partidos hace que el equipo sea vulnerable a rendir en condiciones ideales.

La rotación se considera importante para que los jugadores confiables puedan desempeñarse bien cuando sea necesario.

Persib es consciente de que ganar es importante para mantener la regularidad en la clasificación.

Amenaza de Persis Solo

Aunque se encuentre en la zona de descenso, es decir, en el puesto 17 de la clasificación, no se puede subestimar a Persis Solo. Hodak recordó a su equipo que no subestimaran a sus oponentes, quienes, según dijo, eran bastante organizados.

De diversas fuentes, hay varios nombres de jugadores de Persis Solo a los que hay que prestar atención:

Se considera que Gervane Kastaneer, un delantero de Curazao que a menudo juega como extremo, tiene velocidad y capacidad para crear amenazas.

Kodai Tanaka, delantero japonés que ha marcado tres goles y una asistencia en ocho partidos.

Aparte de eso, todavía hay «cinco o seis jugadores peligrosos» de Persis Solo que merecen una atención especial.

Clave de estrategia de Persib

Del escenario anterior, hay tres puntos principales que pueden formar la base de la estrategia de Persib:

Condición de los jugadores: Con la rotación, Persib espera que todos los jugadores se mantengan en las mejores condiciones y no se vean agobiados por la acumulación de partidos.

Vigilancia táctica: Persib debe permanecer concentrado, porque Persis Solo, incluso con un desempeño deficiente, puede ser un equipo difícil de predecir y peligroso en un momento dado.

Aprovechar el impulso: Ganar en casa será una ventaja importante para que Persib mantenga sus ambiciones competitivas esta temporada.