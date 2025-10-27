Rossa lanza el mini álbum Asmara Dansa con un toque de Dipha Barus y realizará giras en estas 4 ciudades

Jacarta – Reina del pop indonesio rosa vuelve a presentar su último trabajo a través de un mini álbum titulado Asmara Dansa, un proyecto musical que reinterpreta tres canciones legendarias con un toque de nuevos arreglos de Dipha Barus.

Lea también: Desmentido por Anak, Rossa admite que no consultará con Yoyo Padi



A través de este trabajo, Rossa quiere revivir el encanto de las canciones clásicas con colores musicales frescos, modernos y juveniles que alguna vez fueron popularizados por Chrisye y Sheila Majid. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Una de las canciones principales de este mini álbum es «Sinaran», donde Rossa colabora con MK K-Clique, uno de los raperos famosos de Malasia, quien le da un color y energía diferente a esta icónica canción.

Lea también: Rossa realiza con éxito un concierto en Malasia y atrae a 180 artistas de Indonesia



Esta colaboración intergeneracional y entre países es una forma de exploración musical de Rossa para presentar música que los oyentes de hoy puedan disfrutar sin perder la esencia de la belleza de las canciones originales.

Lea también: La reclamación de Rossa de 24.500 millones de IDR contra Vidi Aldiano no es razonable



«Quiero que la generación actual siga escuchando las buenas canciones antiguas. Asmara Dansa es mi manera de presentar la belleza de la música antigua con nuevos matices para que pueda ser más relevante para la música infantil de hoy», dijo Rossa en su declaración, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó por qué Rossa decidió rehacer la canción de Sinaran, el cantante de Lupakan Cinta tuvo sus propias razones.

«Sí, ¿por qué elegí Sinaran? Porque la canción Sinaran para mí es una de las obras más legendarias en la historia de la música malaya, y mi hermana Sheila Majid es una estudiante de último año a quien admiro desde hace mucho tiempo. Así que a través de esto quiero rendir homenaje a uno de mis modelos a seguir e inspiraciones en la música», añadió Rossa.

El mini álbum Asmara Dansa viene con arreglos realizados por Dhipa Barus, con temas dance, pop y electrónicos en uno.

Para celebrar el lanzamiento de este mini álbum, Rossa realizará un roadshow «Asmara Dansa Roadshow» en cuatro ciudades importantes de Indonesia: Yakarta (7 de noviembre de 2025), Bandung (15 de noviembre de 2025), Yogyakarta (29 de noviembre de 2025) y Surabaya (5 de diciembre de 2025).

A través de este roadshow, Rossa quiere compartir el espíritu de amor y felicidad directamente con los fans. Cada actuación estará llena de una atmósfera íntima, interactiva y enérgica. Hacer de Asmara Dansa no sólo un álbum, sino también una celebración del viaje musical de Rossa que continúa evolucionando.