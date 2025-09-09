Rosie O’Donnell se perdió la graduación de la hija debido a la disputa de Donald Trump

Rosie O’Donnell reveló en un episodio reciente del podcast «No Filter» (a través de Entretenimiento semanal) que se vio obligada a perder la graduación universitaria de su hija debido a preocupaciones de seguridad con respecto a su posible regreso a los Estados Unidos en medio de una disputa en curso con Donald Trump. El ícono de la televisión se mudó a Irlanda después de que Trump fue reelegido presidente en noviembre pasado.

«Mi hija se graduó de la universidad y no volví porque la gente de seguridad me dijo que no creían que fuera sabio», dijo O’Donnell. «Porque creo que Trump me usará para irritar a su base».

O’Donnell y Trump’s enemistad infame ha sido revivido en los últimos meses. Trump publicó en Truth Social en julio que iba a revocar la ciudadanía de O’Donnell a pesar de que no tiene la autoridad para hacerlo.

«Debido al hecho de que Rosie O’Donnell no es lo mejor para nuestro gran país, estoy considerando seriamente con su ciudadanía», publicó Trump en ese momento. «Ella es una amenaza para la humanidad y debe permanecer en el maravilloso país de Irlanda, si la quieren».

O’Donnell dijo durante la nueva entrevista de podcast: «[Trump’s] La capacidad de denigrar a las personas y despedirlas y humillarlas alentó a otras personas a hacer lo mismo ”.

Hablando con Variedad A principios de este año, O’Donnell dijo que actualmente no tiene planes de regresar a los Estados Unidos. Ella explicó: con el clima político actual, ¿cuándo sería seguro volver con mi hijo? No voy a presionarlo antes de que esta administración esté completamente terminada y, con suerte, responsabilice por sus crímenes «.

O’Donnell frecuentemente habla en contra de Trump. En El post tiktok Durante el verano, expresó su preocupación de que Trump encontraría una manera de cancelar «la opinión» ya que sus anfitriones actuales, incluidos Whoopi Goldberg y Joy Behar, no se alinean con las opiniones de Trump.

«El programa con cinco mujeres que hablan sus propias opiniones. Esa es la amenaza ahora», dijo O’Donnell. En ese momento «porque no es suficiente dirigir el país al suelo. Tienes que controlar lo que la gente ve. Lo que escuchan. Lo que piensan. ¿Y» la vista «? Bueno, eso es demasiado mujer, una pequeña verdad, una pequeña alegría que dice» no creo que la insurrección fuera una visita turística, Karen «. Aparentemente, la verdad es peligrosa ahora «.

La declaración de O’Donnell, y su decisión de citar a Joy Behar, claramente golpeó un nervio con la Casa Blanca de Trump. El portavoz Taylor Rogers criticó a ambas mujeres cuando le pidieron comentarios por Variedad Sobre la publicación de Tiktok de O’Donnell, escribiendo: «Rosie O’Donnell y ‘Joyless’ Behar son perdedores irrelevantes con demasiado tiempo en sus manos, quejarse de un programa de entrevistas fallido mientras que los estadounidenses de todos los días trabajan duro. Nuestro país está mejor con Rosie viviendo en el extranjero, y todos podemos esperar ‘Behar’ se unirán a su próximo!»

Mira la entrevista completa de O’Donnell en el podcast «No Filter» en el video a continuación.