Rosie O’Donnell, la pelea de la Casa Blanca por la vista que se cancela

Rosie O’Donnell, que fue anfitriona de ABC «La vista«De 2006 a 2007 y regresó brevemente en 2014, recientemente Publicado en tiktok que está preocupada por el icónico programa de entrevistas diurnos que se cancela en medio de rumores no confirmados de que ABC está revisando el presunto «prejuicio liberal» de «The View». La Casa Blanca sacar una declaración El mes pasado, decir «la vista» podría ser el «próximo en ser sacado del aire» como Donald Trump Celebró la decisión de CBS de cancelar el «Late Show» de Stephen Colbert y pidió a Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon para que se lo hicieran a continuación.

«El programa con cinco mujeres que hablan sus propias opiniones. Esa es la amenaza ahora», escribió O’Donnell sobre «la opinión» en la era de Trump (a través de EW). «Porque no es suficiente para dirigir el país al suelo. Tienes que controlar lo que la gente ve. Lo que escuchan. ¿Qué piensan? ¿Y» la vista «? Bueno, eso es demasiado mujer, una pequeña verdad, una pequeña alegría, Behar, diciendo» No creo que la insurrección fuera una visita turística, Karen «. Aparentemente, la verdad es peligrosa ahora «.

O’Donnell agregó «se trata de eliminar cualquier programa que no se alinee con el trumpismo». Ella se peleó regularmente con Trump durante su propio período en «The View» y continúa haciéndolo hasta el día de hoy, habiéndose mudado a Irlanda después de que Trump fue reelegido al presidente de los Estados Unidos el año pasado. La llamó a sus seguidores para hablar contra los medios de comunicación que fueron silenciados.

«No nos tranquilizamos. No nos hacemos más pequeños, por lo que pueden sentirse más cómodos», escribió O’Donnell. «Hablamos más fuerte. Tomamos espacio. Nos unimos y decimos lo que es verdad, incluso cuando sacude las paredes. Porque el sonido más peligroso del mundo es una mujer que sabe de qué está hablando, y se niega a detenerse».

La declaración de O’Donnell, y su decisión de citar a Joy Behar, claramente golpeó un nervio con la Casa Blanca de Trump. El portavoz Taylor Rogers criticó a ambas mujeres cuando le pidieron comentarios por Variedad Sobre la publicación de Tiktok de O’Donnell, escribiendo: «Rosie O’Donnell y ‘Joyless’ Behar son perdedores irrelevantes con demasiado tiempo en sus manos, quejándose de un programa de entrevistas fallido mientras que los estadounidenses de todos los días están trabajando duro. Nuestro país está mejor con Rosie viviendo en el extranjero, y todos podemos esperar ‘Behar’ se unirán a su próximo!»

Variedad ha contactado a la Casa Blanca para comentarios adicionales.

Behar anteriormente encendido indignación de la Casa Blanca Cuando afirmó en el episodio del 23 de julio de «The View» que Trump está «celoso» del ex presidente Barack Obama. Todo comenzó cuando Trump alegó que Obama estaba «tratando de liderar un golpe de estado» en el pasado y acusó a Obama de «traición».

«En primer lugar, ¿quién trató de derrocar al gobierno el 6 de enero? «Lo que pasa con él es que está tan celoso de Obama, porque Obama es todo lo que no es: TRIM, inteligente, guapo, feliz y feliz y puede cantar la canción de Al Green ‘Let’s Stay Together’ mejor que Al Green. Y Trump no puede soportarlo. Lo está volviendo loco».

El portavoz de la Casa Blanca, Rogers, aplaudió en Behar y «la vista» en un comunicado para Variedad En el momento en que decía: «Joy Behar es una perdedora irrelevante que sufre de un caso severo del síndrome de trastorno de Trump. No es sorprendente que las calificaciones de ‘la visión’ alcancen un mínimo histórico el año pasado.

Behar y sus compañeros anfitriones en «The View», como Whoopi Goldberg, han criticado durante mucho tiempo a Trump y regularmente hablan en su contra durante el espectáculo.