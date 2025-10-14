‘Rosemead’ de Lucy Liu abordada por Picture Tree para ventas internacionales

Imagen Árbol Internacional ha adquirido los derechos de venta internacional de “Rosemead”, el thriller dramático encabezado por lucy liujunto al recién llegado Lawrence Shou.

El largometraje marca el debut como director del director de fotografía Eric Lin (“The Exploding Girl”, “The Sound of Silence”, “Hearts Beat Loud”). Vertical estrenará la película en los cines de EE. UU. el 5 de diciembre y ha lanzado una campaña de premios.

Tras su estreno mundial en el Festival de Tribeca, “Rosemead” rápidamente ganó impulso en el circuito internacional, ganando el premio a la mejor película narrativa en el Festival de Cine de Bentonville y obteniendo el Premio del Público UBS Prix du Public en el Festival de Cine de Locarno, donde Liu también fue honrado con el Premio a la Trayectoria Profesional.

Liu continúa siendo galardonada con numerosos premios por su actuación en “Rosemead” y su carrera, incluido el premio Critics’ Choice Trailblazer, el premio Rising to the Challenge de Bentonville, el premio al logro artístico del Festival de Cine de Filadelfia, el premio Precious Gem del Festival de Cine de Miami, el premio Réalta (Estrella) del Festival de Cine de Belfast y el premio John Cassavetes del Festival de Cine de Denver.

Las próximas presentaciones de “Rosemead” en festivales internacionales incluyen el estreno en México en el Festival de Cine de Morelia, el estreno en Brasil en el Aeropuerto Internacional de São Paulo. Festival de Cine, estreno en Alemania en el Festival Internacional de Cine de Hof, estreno en el Reino Unido en el Festival de Cine de Belfast y estreno en Inglaterra en el Aeropuerto Internacional de Leeds. Festival de Cine, al que seguirán otros estrenos regionales aún por anunciar.

La guionista de “Rosemead”, Marilyn Fu, también fue nominada recientemente al premio Taipei Golden Horse al mejor guión adaptado.

Los críticos han acogido con agrado la película, diciendo que “llega a un crescendo de lo más inesperado, dando [Liu] su mejor papel en años» (Deadline), y «obliga a su audiencia a contener la respiración» y «te dejará sin palabras» (Loud & Clear). La actuación de Liu ha sido citada como «un giro revelador» y «redefinidora de su carrera» (Variety) y «un punto culminante de su histórica carrera» (Next Best Picture).

PTI retomará las negociaciones en Mipcom esta semana y lanzará “Rosemead” en la próxima AFM en Los Ángeles.

Ambientada en las tranquilas tensiones de un hogar chino-estadounidense, “Rosemead” cuenta la historia de una madre enferma que descubre un secreto aterrador: su hijo adolescente está consumido por impulsos violentos. A medida que su salud empeora rápidamente, se ve obligada a una lucha desesperada: ¿hasta dónde llegará para detener lo que teme que él esté convirtiéndose y qué sacrificará para protegerlo?

«‘Rosemead’ es un drama íntimo y urgente con relevancia global. Lucy Liu ofrece una de las actuaciones más poderosas de su carrera, anclando una película que resonará fuertemente en el público de todo el mundo», dijo Andreas Rothbauer, socio gerente de Picture Tree Intl.

Escrita por Marilyn Fu (“The Copenhagen Test”, “The Honor List”) y adaptada del galardonado artículo de Frank Shyong en Los Angeles Times, la película está producida por Mynette Louie (“I Carry You With Me”, “Swallow”), Andrew D. Corkin (“A Vigilante”, “Martha Marcy May Marlene”) y Liu.

“Rosemead” es una producción de The Population y Untapped, en asociación con MyVideo, Taiwan Mobile y LA Times Studios.

Los productores ejecutivos incluyen a Theo James, Eric Lin, Peng Zhao, Fanghua Jiang, Julia Xu, Chris Argentieri, Frank Shyong, Jamie Lin, Chiling Lin, Jeff Yang, Daniela Ruiz y Julia Gouw. Los coproductores son Tony Yang y Hao Zhang.