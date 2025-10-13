Rose de BLACKPINK fue criticada tras revelar que tuvo una pelea con Bruno Mars

VIVA – número rosa negra volvió a la atención pública debido a su confesión sobre Bruno Marte. En su última entrevista con Vogue, el cantante surcoreano contó un momento inesperado que involucró a la estrella del pop mundial. Sin embargo, en lugar de recibir elogios por su honestidad, Rose se vio inundada de críticas por parte de los internautas.

En esta entrevista, se le pidió a Rose que compartiera una historia única sobre Bruno Mars que aún no es conocida por el público. También reveló honestamente que tuvieron un desacuerdo antes de filmar el videoclip de su canción colaborativa, «APT». Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Rose de BLACKPINK y Bruno Mars

«Bruno y yo… oh Dios mío… No sé si puedo decir esto, pero tuvimos una gran pelea antes de filmar el videoclip. Pero nos reconciliamos en el set, así que todo está bien. Oh Dios, se enojará si descubre que dije esto. No peleéis más, todavía somos amigos», dijo Rose de BLACKPINK, citada por CoreaBoo el lunes 13 de octubre de 2025.

La alegre declaración inicialmente sonó divertida y honesta, pero en línea la historia se convirtió en un acalorado debate. No mucho después de que se transmitiera la entrevista, la plataforma X (Twitter) se llenó de comentarios mordaces atacando a Rose.

Muchos internautas lo acusaron de mencionar demasiado a menudo el nombre de Bruno Mars en las entrevistas, como si quisiera seguir asociado con el cantante de «Just the Way You Are» para mantener su popularidad.

«Durante todo un año, siempre hablaba de Bruno oppa dondequiera que fuera, fuera relevante o no. Sin Bruno, sin exageraciones».

«¿Ya no tiene amigos? ¡Parece que toda su vida se centra en Bruno! ¡Qué miedo!»

Algunos internautas también piensan que Rose parece demasiado dependiente de su relación profesional con Bruno, oscureciendo así sus propios logros como miembro de BLACKPINK y como solista.

Mientras que anteriormente, Rose y Bruno Mars colaboraron con la canción «APT». fue recibido positivamente y considerado una forma de amistad sana en la industria musical internacional. Pero ahora, muchos sienten que Rose debería centrarse más en hablar de su propia carrera, sin mencionar constantemente esta colaboración.