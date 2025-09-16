Rose Byrne y Mary Bronstein en ‘Si tuviera piernas te patearía’

¿Qué tan malo fue el peor día que has tenido?

Amplielo por cinco, colóquelo en la sección «Townie» de Montauk en un motel cutre, agregue una gran cantidad de pacientes con terapia necesitada y un asunto emocional, luego agregue a un niño que no está bien con un trastorno a largo plazo para quien usted es un único cuidador. Esto solo comenzará a parecer Mary BronsteinEs una película impresionante y de confrontación «Si tuviera piernas, te patearía».

Liderado por lo que muchos han conseguido como una mejor actuación de su carrera desde Rose ByrneLa película se despierta un festival de cine Sundance Sundance a principios de este año en su estreno mundial. Byrne interpreta a Linda, una encogida que lucha cuyo marido capitán de barco (Christian Slater) se ha fugado en una carta de lujo, dejándola a cargo de su pequeña hija, una lucha contra los problemas de alimentación desordenados y atado a un aparato de alimentación, pero tan voluntaria y ornery como cualquier niño de la escuela primaria temprana.

Sí, esta es una película sobre una mujer en el borde, tanto la estrella como el director están de acuerdo. Pero no se entrega en la convención más grandiosa de ese género de nicho, como lo hacen los hombres.

«Quería expresar una sensación específica de ser una mujer gritando al éter con ira, una tratando de continuar con la sensación de que el universo está en contra de ella. Hay una tradición de películas sobre las mujeres que se deshechos sin hacer, pero la mayoría de ellas están escritas y dirigidas por hombres», dijo Bronstein Variedad Recientemente, mientras su película se impulsó a través de estrenos exitosos en festivales en Telluride y Toronto. «Las mujeres increíbles traen vida a esos personajes con actuaciones increíbles, pero quería hacer algo que fuera radicalmente por la experiencia femenina».

Radical, de hecho. «Si tuviera piernas», que proviene de A24, llegó a Park City con un atractivo peligro de que Emerald Fennell trajo en 2020 con su eventual contendiente de los Oscar «mujer joven prometedora», ya que su voz claramente femenina no pide permiso para decir verdades (en Bronstein, la presión de Bronstein sobre la presión de la madre, el enturecimiento de la resistencia de Trauma y la comedia negra que se produce por completo. Y, como Fennell, a Bronstein ciertamente no le importa su perdón.

Aquí, Byrne y Bronstein discuten el complicado efecto emocional de la película en el público y la audacia del cine hiperpecífico.

¿Qué tan fácil es obtener una película como «If I Had Legs» hecha en este momento?

Mary Bronstein: La lucha de esta película fue creativa, no comercial. Mi teoría es que cuanto más específico obtendrá, más personas pueden encontrarse y participar. Porque si algo es para todos, es para nadie. Es casi contradictorio. Comencé a escribir la película para sacar una crisis existencial por la que estaba pasando. Para expresar sentimientos que las mujeres llevan todo el tiempo. Al igual que la sensación de no ser escuchado, no ser creyendo, ser iluminado por gas, que te digan que no sabes qué es lo mejor para ti, y asumiendo que porque diste a luz a otro ser humano, siempre sabes qué hacer. Pero también hay un absurdo. Como cuando las cosas ya son malas y luego tu lápiz se rompe y es como, «¿Qué diablos?» Es una película difícil, ya que pregunta a mucha audiencia, pero pide trabajar con ellos en lugar de depender de la esperanza. Esta no es una película que tome tu mano.

Rose Byrne: Cosas como esta no suelen venir en mi camino. No hay muchos guiones escritos para mujeres de nuestra edad. Historias que te muestran como una persona real, no como un apéndice sobre otro personaje, nada carnoso. Esto fue extraordinario.

MB: Quería a Rose por su impecable talento cómico, pero también es una actor técnica adecuada y seria. Poder hacer llorar los talones de una risa es realmente raro. Y Rose es un actor querido, que necesitaba. Estoy llevando al espectador a algunos lugares que son difíciles, así que necesitaba a alguien que, incluso inconscientemente, haga que la audiencia se sienta cómoda, alguien a quien sienten amabilidad.

Rose, la cámara es thisClose a tu cara en la película. Es una prueba de estrés interminable, pero funciona muy bien.

RB: [Nods head, widens eyes].

MB: filmamos en una película, que fue muy importante para mí y causó mucho sacrificio con mi presupuesto. Quería que esto se sintiera sucio. La mala versión de esta película es elegante y limpia. Mi brillante director de fotografía, Christopher Messina, entendió y estábamos en tal parroquia entre nosotros. O sostenía la cámara o estaba en un trípode. No quería usar lentes de zoom. Realmente habla del talento de Rose. Puedes escuchar físicamente la cámara de la película capturando el marco, y no la sacudió. Estaba a centímetros de su rostro.

Cuando vi esto en Sundance, me senté junto a una mujer que no conocía. Al final, solo estábamos tomados de la mano. Al salir, otra mujer, la misma edad, estaba bastante molesta por el viaje que la niña ficticia toma en esta película. ¿Qué le dirías a cualquiera de los dos?

RB: Tuvimos una situación similar en una de nuestras preguntas y respuestas, y creo que la respuesta es … no es asunto mío cómo se siente la gente al respecto. Solo sabemos que la película les pregunta a muchos de ellos.

MB: Ambas respuestas son correctas, si así es como les hizo sentir. Esa es una victoria, de cualquier manera. Quieres que la audiencia se vaya sintiendo algo.

¿Cómo han reaccionado los hombres a una historia como esta? Ninguno de los personajes masculinos, salvo por uno, realmente alivie la carga de Linda.

MB: Muchos hombres se relacionan muy profundamente con el [Christian Slater’s] personaje. Cuando una pareja está pasando por angustia, los hombres me han dicho: «Me siento impotente. No sé qué hacer. Quiero resolver el problema, pero no quieren que resuelva el problema. Todo lo que digo está mal».

RB: También es importante tener en cuenta que Linda está pasando por una situación muy rara como padre. [Dealing with her daughter’s illness] No es típico para la mayoría de los padres, y creo que eso habla de lo universal que puede sentirse cualquier tipo de trauma. Linda está buscando a alguien a quien escucharla y validarla.

¿Cómo se registra esta película en ambos cuerpos de trabajo?

RB: Para mí, se reduce a lo más destacado de mi carrera.

Un $ AP Rocky está en esta película, y es fenomenal. ¿Alguno de ustedes conoció a Rihanna?

RB: No yo, ella.

MB: Rocky tenía un ajuste de disfraces muy largo, pasó aproximadamente 5 horas. Me senté con él y él facetó a Rihanna. Todo lo que pude decir fue: «Dios mío».