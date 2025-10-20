Rose Byrne y Joel Edgerton ganan premios de interpretación en el 58º Festival de Cine de Sitges

Rosa Byrne («Espía», «damas de honor) se llevó a casa el premio a la Mejor Actriz por su papel en “If I Had Legs I’d Kick You”, de Mary Bronstein, en el festival de cine de género más importante de Europa, el Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, que concluyó su 58th edición el 19 de octubre.

El A24 la liberación se describe por Variedad crítico Peter Debruge como «un retrato virtuoso del desmoronamiento mental que utiliza todas las herramientas del arsenal del director para recrear una sensación del fin del mundo en la escala más íntima», donde Byrne ofrece «una actuación febril y nerviosa que seguramente será recordada como una de las grandes del año».

La fiesta coronada “La hermanastra fea” (“Den stygge stesøsteren”) de la noruega Emilie Blichfeldt con el premio a la Mejor Película, mientras que el surcoreano Park Chan-wook se llevó el Premio al Mejor Director por su thriller de comedia negra, “No Other Choice”, basado en la novela policíaca de Donald E. Westlake, “The Axe”.

La hermanastra fea, cortesía de Festival de Cine de Sitges

Aclamado por Variedad como una «versión deliciosamente extrema de la querida leyenda de ‘Cenicienta’, con narices rotas, dedos de los pies cortados y otros detalles sangrientos propios de los hermanos Grimm». “The Ugly Stepsister” ofrece un giro de terror corporal al cuento de hadas, que se centra en la hermanastra Elvira, quien hace todo lo posible para adaptarse a los estándares de belleza del reino.

Mientras tanto, todo el elenco de “La plaga«, del recién llegado Charlie Polinger, compuesto por Joel Edgerton, Everett Blunck, Kayo Martin, Lucas Adler y Kenny Rasmussen, compartió Mejor Actor. El drama psicológico sigue a un niño de 12 años socialmente torpe que es intimidado implacablemente en un campamento de waterpolo exclusivamente para niños.

Respaldado por el productor de “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, Bill Kong, y reuniendo lo que Variedad descrito como «Quizás la colección más formidable de talentos de acción asiáticos desde la época dorada de Hong Kong». “The Furious”, del coreógrafo de acción convertido en director Tanigaki Kenji, se llevó el Premio Especial del Jurado de Sitges, el segundo premio efectivo de Sitges.

Compartió ese aplauso con “Obsession”, una retorcida película de terror y amor de bajo presupuesto del exitoso director debutante de YouTube Curry Barker que acaba de llamar la atención por siendo adquirido por Focus Features por $ 14 millones. “Obsession” también ganó el codiciado premio del público de Sitges.

“The Ugly Stepsister” hizo una reverencia en el Midnight Strand de Sundance; “The Furious” y “Obsession” se estrenaron mundialmente en Midnight Madness de Toronto, una señal de cómo algunas de las mejores y más atractivas películas de ambos festivales ahora se proyectan en sus secciones de género.

Del mismo modo, la estrella de la industria del Festival de Cine de Sitges está aumentando a medida que los agentes de ventas en Europa identifican el género de alto nivel como uno de los tipos de películas más dignos de mercado en una escena de distribución internacional altamente difícil.

El festival tuvo su cuota de estrellas que incluyeron benedict cumberbatch, Luc BessonCarmen Maura y productora Gale Ann Hurd que recibió el Gran Premio Honorífico Mujer en Abanico de Sitges.

el codiciado ventana de sangre El premio, de la plataforma de cine de género más importante de América Latina, fue para el mexicano Emilio Portes (“Belzebuth”, “Pastorela”) por su drama de suspenso y pesadilla (especialmente para padres), “No dejes solos a los niños.”

«Después de proyectar nuestra película anterior, ‘Belzebuth’, en Sitges 2017, regresar a la 58ª edición fue un maravilloso déjà vu, aderezado con viejos amigos, nuevas películas asombrosas, grandes fiestas y leyendas del cine en una ciudad tan mágica. Pero ganar el premio Blood Window con ‘Don’t Leave the Kids Alone’ es una dulce pesadilla hecha realidad. Estamos más que felices», dijo Portes. Variedad.

Emilio Portes, No dejes solos a los niños

“Una vez más, el Festival de Cine de Sitges, el festival de género más importante del mundo, se ha asociado con Blood Window para reconocer el talento latinoamericano”, dijo el fundador/CEO de Morbido Group Pablo Guisa«Un punto clave para mí es que esta película tuvo su estreno mundial en Rotterdam, un importante festival sin género, y luego ganó en Sitges. Esto demuestra que el cine de género latinoamericano está siendo reconocido tanto por los festivales de género específico como por los principales, lo que es una victoria para todo el terror latino».

«Emilio Portes ha estado comprometido con el cine de género desde hace mucho tiempo. Sus películas «Conozca la cabeza de Juan Pérez», «Pastorela», «Belzebuth» y ahora ésta, son prueba de su dedicación, y estoy feliz de que su trabajo obtenga este reconocimiento», dijo Variedad, y agregó: «Blood Window está ahora más vivo que nunca. Con presencia en Cannes y Sitges, y actividades en México con Morbido, refleja el increíble momento que vive el horror latinoamericano. Este éxito se debe, en parte, al firme apoyo de Blood Window durante la última década».

“No dejes solos a los niños” no fue el único premio al cine de género latinoamericano con “La Virgen del Lago de Cantera” una producción Argentina-España-México dirigida por Laura Casabé, llevándose el premio a la Mejor Fotografía para Diego Tenorio.

El 58º Festival de Cine de Sitges se celebró del 9 al 19 de octubre.

GANADORES DEL CONCURSO OFICIAL

Mejor Largometraje

«La hermanastra fea», Emilie Blichfeldt

Premio especial del jurado

(igualmente)

«El Furioso», Kenji Tanigaki

“Obsesión”, Curry Barker

Mejor director

Park Chan-wook, “No hay otra opción”

Mejor Actriz

Rose Byrne, «Si tuviera piernas, te patearía»

Mejor actor

Todo el elenco de “La Peste”

Mejor guión

“Un fantasma útil”, de Ratchapoom Boonbunchachoke

Mejor fotografía

Diego Tenorio, “La Virgen de la Tosquera”

Mejor Música

Yasutaka Nakata y Shouhei Amimori, “Salida 8”

Mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje

Tenille Shockey y François Dagenais, “Honey Bunch”

NUEVAS VISIONES

Mejor Película

(igualmente)

“Princesa espacial lesbiana”, Emma Hough Hobbs y Leela Varghese

«La verdadera belleza de ser picado por una garrapata», Pete Ohs

Mejor director

(igualmente)

Adam C. Briggs y Sam Dixon, “Una gran burla”

Toshiaki Toyoda, “Trascendiendo dimensiones”

Mejor cortometraje

«El monstruo oscuro», Hong Seung-gi

VENTANA DE SANGRE

Mejor Largometraje

“No dejes solos a los niños”, Emilio Portes

ÓRBITA

Mejor Largometraje

“La ciudad prohibida” (“La ciudad prohibida”, Gabriele Mainetti)

PREMIO MÉLIÈS DE ORO

Mejor Largometraje de Género Fantástico

“Señor K”, Tallulah Hazekamp Schwab

Mejor Cortometraje de Género Largometraje

«No tengas miedo», Mats Udd

PREMIO MÉLIÈS DE PLATA

Mejor Largometraje de Género Fantástico

«Se siente como en casa», Gábor Holtai

Mejor cortometraje europeo de género fantástico

“El fantasma de la quinta”, James A. Castillo

ANIMACIÓN

Mejor largometraje de animación

“Princesa espacial lesbiana”, Emma Hough Hobbs y Leela Varghese

Mejor cortometraje de animación

PREMIO BRIGADOON PAUL NASCHY

Mejor Cortometraje

«Piso», Jo Bareun

JURADO DE LA CRÍTICA

Mejor Película

(igualmente)

«La vida de Chuck», Mike Flanagan

“Reflejo en un diamante muerto”, Hélène Cattet y Bruno Forzani

PREMIO CIUDADANO KANE

Mejor director revelación

Ratchapoom Boonbunchachoke, “Un fantasma útil”

Mejor Cortometraje

“El hombre al que saludo”, Ben S. Hyland

TARJETA DEL JURADO JOVEN

Mejor Largometraje

“Obsesión”, Curry Barker

Mejor Documental

“Galleta sin fin”, Peter Scriver y Seth Scriver

NUEVA AUTORIDAD DE LA SGAE

Mejor dirección-producción

Fran Moreno y Santiago Pujol, “Furia”

Mejor guión

Fran Moreno y Santiago Pujol, “Furia”

Mejor música original

Sergio Rojas, “Matcha”

PREMIO ELECCIÓN DEL PUEBLO

“Obsesión”, Curry Barker

John Hopewell contribuyó a este artículo.