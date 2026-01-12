Rose Byrne gana el Globo de Oro a la mejor actriz de musical o comedia

Rosa Byrne se llevó a casa el primer Globo de Oro de su carrera, ganando el premio a la mejor actriz en un musical o comedia por interpretar a una madre al borde del abismo en el género psicológico «If I Had Legs I’d Kick You».

Byrne se sorprendió al ganar el domingo por la noche y dijo en el escenario: «Por supuesto que no preparé nada. No canté en esta película. Muchas gracias. ¡Esto es un gran shock!».

<br />

Agradeció a la guionista y directora de la película, Mary Bronstein, diciendo: «Ella escribió este guión increíble y quería que yo lo hiciera, y no puedo creer que tú quisieras que lo hiciera… Filmamos esta película en 25 días por alrededor de $8,50. Es una película pequeña, por lo que es algo enorme estar aquí».

Byrne concluyó explicando por qué su hermano era su cita en el Globos de Oro en lugar de su marido, que no pudo estar allí por una razón bastante singular.

“Quiero agradecer a mi esposo, Bobby Cannavale, que no pudo estar aquí porque vamos a recibir un dragón barbudo y fue a una exposición de reptiles en Nueva Jersey”, concluyó.

Para asegurar la victoria, Byrne venció a Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”), Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee”) y Emma Stone (“Bugonia”).

Byrne, mejor conocida por películas divertidas como “Bridesmaids”, “Neighbors” y “Spy”, recibió nominaciones al Globo de Oro en 2008 y 2010 por el thriller legal “Damages” como actriz de reparto en una serie de televisión. La actriz australiana ha estado en la conversación sobre premios por “Si tuviera piernas, te patearía” desde el estreno de la película en Sundance hace un año. También obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretación protagónica en el Festival de Cine de Berlín y un reconocimiento al premio Critics Choice.

“Si tuviera piernas te patearía” fue escrita y dirigida por Bronstein. La inquietante película sigue a una mujer llamada Linda que comienza a perder la cabeza mientras su marido está fuera y su hija misteriosamente enferma está conectada a un dispositivo médico que emite un pitido constante. Conan O’Brien, Danielle Macdonald, Delaney Quinn, Christian Slater y A$AP Rocky completan el reparto.

