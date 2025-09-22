Rose Blackpink está amenazado con la descalificación de los Premios Grammy 2025

Yakarta, Viva – Rosa blackpink Ahora está en el foco de atención antes del Premio Grammy. El cantante de Corea del Sur supuestamente incluyó las reclamaciones de logros incorrectos en el paquete de promoción de nominación del Grammy o para su consideración (FYC).

Como se sabe, los artistas que compiten en Grammy generalmente envían paquetes de FYC que contienen música a la mercancía como parte de la campaña a los miembros de la academia de votación. Rose también participó destacando su colaboración con Bruno Mars titulada Apt. En la caja, parece una camisa y un material promocional que presenta una serie de canciones y álbumes. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Sin embargo, uno de los puntos en el anuncio plantea un gran signo de interrogación. Está escrito que Rose tiene el récord del mayor debut de transmisión en las listas de Billboard 200 para artistas coreanos en los Estados Unidos, así como los mejores álbumes en solitario de artistas coreanas en los Estados Unidos. Es esta afirmación la que realiza inmediatamente el debate.

Los internautas estaban ocupados acusando los datos que Rose instaló era inexacto. Muchos acusan los logros en exhibición, que en realidad pertenecen a BTS, como se cita Coreaboo.

Según el informe de Billboard, el debut de Rose grabó 31 mil Sea (álbum equivalente a la transmisión) con un total de alrededor de 43 millones de transmisiones oficiales. Mientras que BTS tiene un récord de debut mucho más alto a través de varios álbumes, incluidas BE (30 mil unidades de mar/48 millones de transmisión), Map of Soul 7 (48 mil unidades de transmisión) y prueba (36 mil unidades de mar/52 millones de transmisión).

La proporción de este número desencadenó una sospecha pública de que las afirmaciones mostradas por Rose fueron el resultado de «préstamos» de los logros de BTS. Aun así, si el reclamo está destinado a la categoría de artistas solistas coreanos, entonces la información enumerada aún puede considerarse válida.

Sin embargo, continúa llegando una ola de críticas. Tagar sobre la posibilidad de la descalificación de Rose del evento Grammy incluso estaba lleno de ciudadanos. Hasta ahora, Grammy y Rose no han proporcionado una aclaración oficial relacionada con la controversia que atrapó esto.