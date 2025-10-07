Rosane Svartman dirigirá la comedia sobre la menopausia ‘Garota’ para ELO Studios

RÍO DE JANEIRO, Brasil – Rosane Svartmanel reconocido guionista y director estadounidense naturalizado en Brasil detrás de éxitos televisivos (“On the Fence”, “Dona de Mim”) y cinematográfico (“Desenrola”), se asocia una vez más con Estudios Elo por “Garota” (“Niña” en traducción literal). La nueva colaboración llega inmediatamente después de “(Des)controle”, que acaba de tener su estreno mundial en el Festival de Cine de Río. Consolida el interés de Elo Studios en historias escritas por directoras brasileñas como Susanna Lira, cuya “Salve Rosa”, una coproducción con Paramount Pictures, también se estrenó en el evento de este año. El rodaje está previsto para 2026.

Elo Studios producirá y distribuirá “Garota”, que sigue la historia de una mujer de 52 años que ve su vida dado un vuelco cuando pierde su trabajo, entra en la menopausia y comienza a cuidar a un perro mayor abandonado por su madre. Una vez que comienza a publicar sobre el perro en línea, la mujer ingresa a un mundo digital complicado y al mismo tiempo tiene que navegar por las aguas aún más complicadas del envejecimiento.

hablando con Variedad Después del Festival de Cine de Río, Svartman dice que se sintió “inmediatamente” atraída por el proyecto cuando Sabrina Wagon, directora ejecutiva de Elo Studios, se lo presentó. «Esta es una mujer que enfrenta los desafíos y sorpresas de la menopausia a través de un perro anciano que nadie quería. Me uní al proyecto creyendo en la importancia de sacar a la luz a esta mujer que se siente invisible. Pensé: quiero ver esta película».

Wagon destaca que “Garota” nació de un premio creado por Elo Studios en colaboración con Telecine en el Festival de Guiones de Cabíria para premiar la mejor trama de un guionista emergente. Adriana Calabró ganó la edición inaugural con lo que el ejecutivo llama una idea “potente”. Luego, la productora contrató a la experimentada guionista Flávia Guimarães para trabajar junto a Calabró, y finalmente contrató a Svartman para dirigir luego de su colaboración en “(Des)controle”.

Cuando se le preguntó sobre el reciente interés del cine brasileño por historias sobre mujeres mayores de 50 años, incluidas “El sendero azul” de Gabriel Mascaro y “Sexa” de Glória Pires, Svartman dice que hay una respuesta simple a esta tendencia: “el cine es un espejo de la sociedad”.

“La misma sensación de invisibilidad que enfrentan las mujeres mayores en la vida diaria se ha replicado durante mucho tiempo en el sector audiovisual”, añade. “Pero estas mujeres están vivas, se divierten, tienen sexo, tienen crisis de ansiedad y se reinventan a los 50. Esas historias son material para grandes películas”.

En el lado más analítico, Wagon señala cómo hay un “cambio estructural en el consumo y la inversión”. ‘La economía de la longevidad corresponde ahora a una enorme porción del producto interno bruto mundial, con proyecciones que indican que las personas mayores de 50 años han contribuido con más de 45 billones de dólares al PIB en 2020 y pueden superar los 100 billones de dólares en 2050. Esta audiencia tiene un gran poder adquisitivo y todavía está subrepresentada en la pantalla. ‘Garota’ pretende llenar ese vacío con mucho humor”.

El ejecutivo también agrega que sólo el 1,4% de los personajes de la publicidad en Brasil en 2024 tenían más de 60 años y, en 2023, sólo el 30% de los protagonistas eran mujeres. «Los debates sobre la menopausia también han aumentado en el ámbito público. El hashtag #menopause tiene miles de millones de visitas en TikTok, y las cifras apuntan a un mercado en expansión (de 18.000 millones de dólares en 2024 a 27 dólares en 2030)».

Hablando de lo que la motiva a apoyar continuamente la realización de historias como “Garota”, Wagon dice que surge del deseo de invertir en “asociaciones duraderas”. «Hay un momento en el que empezamos a elegir no sólo qué historias contar sino con quién contarlas. Envejecer dentro de la industria cinematográfica es aprender a ser selectivos, priorizar proyectos que tengan impacto y conexiones reales con la audiencia».

En cuanto a Svartman, dice que trabajar con Wagon y Elo Studios la hace sentir segura de que se realizará un proyecto «con la dedicación y el apoyo para reunir todos los recursos creativos necesarios para que podamos hacer la mejor película posible. Y eso no es fácil de encontrar».