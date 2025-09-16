Rosan sobre la fusión de Garuda Indonesia y Pelita Air: ser más eficiente

Yakarta, Viva – CEO Danantara, Rosan Roeslani dijo el proceso de evaluación relacionado con el plan fusión Dos aerolíneas estatales, a saber, PT Garuda Indonesia (Persero) tbk (giaa) con Encendedor El servicio (PAS) sigue en curso.

«Sí, aún así, todo aún se está estudiando», dijo Rosan a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Rosan explicó que el plan para fusionar las dos aerolíneas se llevó a cabo para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de los vuelos tanto en términos de activos, aeronaves a horas de vuelo.

«Sí, el punto es ser más eficiente, aumentar aún más la productividad y también optimizar los activos existentes, tanto en términos de horas de vuelo como de piezas de aeronaves, y otras. Nuevamente se evalúa todo», explicó.

Anteriormente informó, el Ministro de Bumn, Erick Thohir abrió su voz sobre el plan para fusionar dos aerolíneas estatales, a saber, PT Garuda Indonesia (Persero) TBK (GIAA) con el Servicio Aéreo Pelita (PAS). Según él, el movimiento de las dos aerolíneas es parte del esfuerzo de consolidación de bumn, para fortalecer los aspectos comerciales del sector de la aviación nacional.

Erick también explicó que más tarde habrá una segmentación de clases de aviación que ha sido diseñada por el gobierno, a través de la aerolínea estatal.

«Sí, estamos consolidando. ¿Por qué? Porque Garuda será de hecho (clase) Premium, Pelita Premium Economy y, por supuesto, hay un bajo costo», dijo Erick cuando se reunió en el área de SCBD, South Yakarta, jueves 9 de enero de 2025.

Además, Erick también explicó que uno de los otros objetivos del esfuerzo de fusión entre Garuda Indonesia y el aire de Pelita era superar el problema de la falta de flota de aviones.

«Por lo tanto, esta integración debe ocurrir, y de hecho el número de nuestros aviones no es suficiente», dijo Erick.

Sin embargo, cuando se le preguntó más sobre cuándo se completará el objetivo de la fusión de Garuda Indonesia-Water, Erick admitió que todavía no podía estar seguro de esto.

«(Sobre el objetivo cuando) no lo sé. Todavía un estudio», dijo.