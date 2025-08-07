Rosan reveló la nueva política de Tantiem para hacer un RP de salvación de SOE. 8 billones por año

Yakarta, Viva – Director ejecutivo Y entre Rosan Perkasa Roeslani revelado Bullido-Bumn puede ahorrar hasta RP8 billones por año si implementan las últimas políticas relacionadas Tantiem Y incentivo. Esto también se ha informado al presidente Prabowo Subianto.

Se sabe que Rosan emitió el mes pasado el número Circular (SE) S-063/DI BP/VII/2025, uno de los puntos es organizar miembros de la Junta de Comisionados de Bumn y sus subsidiarias. Que, no se permite obtener tantiem, incentivos (incentivos de desempeño, incentivos especiales, incentivos a largo plazo) y/o ingresos en otras formas asociadas con el rendimiento de la empresa.

«Los ahorros de lo que hacemos son de forma conservadora alrededor de RP8 billones por año. Así que completamos el estudio», dijo Rosan que respondía a los periodistas cuando se conocen en el Palacio Presidencial Indonesio, Yakarta, citado, jueves 7 de agosto de 2025.

En una reunión con el presidente, Rosan informó varios desarrollos relacionados con la inversión y entre. El presidente le pidió a Rosan que presentara los resultados del análisis y el estudio relacionado con el impacto de la nueva política de Tantiem.

«El Sr. Presidente preguntó, intenta ser transmitido al juicio», dijo Rosan.

Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

En la sesión del gabinete plenario, Rosan, frente a otros ministros, también informó sobre su estudio relacionado con la última política de Bumn Tantiem. No solo eso, Rosan, frente a otros ministros, también informó al presidente Prabowo con respecto a las políticas de desregulación del gobierno.

«Gracias a Dios, el PP acaba de salir. Entonces, para todos los ministerios relacionados con la licencia con nosotros, que está de acuerdo con el período de tiempo si no nos devuelven, emitimos automáticamente licencias», dijo Rosan.

Por lo tanto, Rosan cree que la última regulación gubernamental (PP) con respecto a la desregulación y las licencias proporciona certeza de tiempo en los procesos de gestión de permisos.

CEO y Antara, Rosan Roeslani

Después de escuchar el informe de Rosan sobre la desregulación, el presidente Prabowo ordenó que todos los ministerios e instituciones, especialmente aquellos que aún no se habían integrado completamente con el nuevo sistema de licencias, para ajustar de inmediato.

«También se pidió que todos los ministerios que no se han integrado en su totalidad para nosotros, ser seguidos de inmediato porque el PP ha sido, acaba de salir», dijo Rosan.

Sin embargo, Rosan no respondió cuando se le preguntó, tanto con respecto al número de PP, la copia del PP y la fecha de la última regulación gubernamental. (Hormiga)