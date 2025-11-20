Rosan revela que Sistema Group enviará profesores de ruso a RI

Jacarta – Empresas conglomeradas RusiaEl Grupo Sistema enviará profesores de ruso a varias universidades de Indonesia que tiene un programa de estudios de literatura rusa.

Lea también: Estados Unidos y Rusia discuten un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania



Este plan se llevará a cabo en cooperación en el sector educativo entre Rusia e Indonesia a través del Grupo Sistema.

Director Ejecutivo Danantara, Rosa Roeslani, dijo que esta colaboración educativa se discutió en una reunión entre el director ejecutivo y los directores de Sistema Group con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Lea también: Prabowo envía saludos al presidente MBZ: un muy buen hermano para Indonesia



«Más adelante enviarán profesores para que enseñen ruso en universidades donde se imparta el idioma», dijo Rosan.



Rosan Roeslani, rueda de prensa sobre la realización de inversiones para el tercer trimestre de 2025

Lea también: Revolución de los servicios de salud, Prabowo prepara becas para médicos y enfermeras



Rosan dijo que la reunión fue una continuación de la reunión anterior en San Petersburgo, Rusia. Otras áreas de cooperación discutidas incluyen la salud.

«El primero es en el sector sanitario, la asistencia sanitaria», afirmó Rosan.

Rosan añadió que Sistema Group es el gestor hospital el más grande de Rusia que gestiona hasta 160 hospitales. Aparte de eso, Sistema también es una empresa farmacia y el mayor propietario de patentes de medicamentos en Rusia.

«Así que nos reunimos para una posible colaboración con Biofarma y Kimia Farma, nos reunimos en Bandung y ahora continuaremos con el seguimiento», dijo Rosan.

Rosan espera que esta colaboración con Sistema Group pueda reducir el precio de los medicamentos en Indonesia, que todavía son relativamente altos en comparación con otros países.

Además del sector farmacéutico, Indonesia también colaborará en el sector marítimo. Rosan dijo que Sistema, la mayor empresa de construcción naval, construiría en Indonesia un barco de pasajeros eléctrico con capacidad para 100 personas para travesías entre islas.



Rosan Perkasa Roeslani, director ejecutivo de Danantara.

«Las conversaciones también han comenzado a avanzar y el plan es que también hagan la fabricación aquí. También habrá colaboración, por ejemplo, con PT PAL y otros», dijo.

Sin embargo, Rosan no ha revelado el valor de este proyecto de colaboración entre Indonesia y Sistema Group.