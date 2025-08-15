Rosan Pede y Antara pueden ayudar a lograr un objetivo de inversión de Rp2,175.26 billones en 2026

Yakarta, Viva – Ministro Inversión y Junta de Coordinación de Inversión/Jefe de Inversión (BKPM) Rosero Perkasa Roeslani Confident Danantara puede ayudar a realizar el objetivo de inversión de 2026. El gobierno está apuntando a la República de Indonesia a retirar una inversión de RP2,175.26 billones en 2026.

Leer también: Menko Airlangga reveló el objetivo de rendimiento de Prabowo y entre el semestre II-2025



Rosan dijo, y entre el Fondo Soberano de Riqueza (SWF) de Indonesia, ayudando a los inversores extranjeros a ver cualquier proyecto en Indonesia con un buen nivel de ganancia. La confianza de los inversores, tanto dentro del país como del extranjero, juega un papel importante en la realización de un objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento.

“Esto es una confianza o una confianza confianza (Confianza) de los inversores, especialmente los inversores extranjeros cuando invierten en Indonesia «, dijo Rosan en el borrador del proyecto de secretaría estatal y el memorando financiero del año fiscal 2026 en la Oficina de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas de Yakarta, el viernes.

Leer también: Prabowo acelerará el proyecto posterior por valor de RP613 billones



Rosan dijo que la inversión extranjera y nacional era necesaria por valor de Rp13,032.8 billones en el rango de 2025-2029. El objetivo de inversión en 2025-2029 fue alrededor de un 43 por ciento más alto en comparación con los logros de inversión en los últimos 10 años, a saber, 2014-2024 ascendiendo a RP9,912 billones.

Leer también: Control directo del Plan de Desarrollo de la aldea del Hajj en La Meca, y nos moveremos rápidamente



«También se espera que la contribución de esta inversión continúe aumentando, porque tiene un impacto positivo en el empleo, el poder adquisitivo y también las exportaciones nacionales», dijo Rosan.

Por lo tanto, Rosan está tratando de mejorar el clima de inversión haciendo cambios en las reglas. Los cambios en la regulación se realizan por PP número 28 de 2025 con respecto a la implementación de licencias de trivación basadas en el riesgo.

PP 28, dijo Rosan, estaba preparado para responder tres desafíos principales, a saber, la certeza del permiso comercial, la simplificación del proceso y la reestructuración regulatoria.

Anteriormente, el ministro coordinador (Menko) para la economía de Airlangga Hartarto era optimista de que el crecimiento económico nacional mejoraría en el segundo semestre de 2025 a 2026, especialmente impulsado por el aumento de la inversión y el gasto gubernamental.

Además de la inversión y el gasto del gobierno, declaró que el estímulo económico que se había dado durante el semestre I-2025 de RP61 billones también apoyó la resiliencia económica nacional.

Para aumentar la inversión y la facilidad de los negocios, dijo que el gobierno también continuará desregulando una serie de reglas necesarias, como revocar el Reglamento del Gobierno (PP) No. 5 de 2021 con respecto a la implementación de licencias tríferos basadas en el riesgo.

La regulación se revisa y se reemplaza con el número 28 de PP de 2025 con respecto a la implementación de la confianza basada en el riesgo para la licencia.

El Gobierno también revisará el Ministro de Regulación Comercial (Permendag) No. 8 de 2023 sobre los procedimientos para la determinación de los precios de referencia de exportación para productos mineros sujetos a aranceles de exportación para aumentar la confianza de los inversores. (Hormiga)