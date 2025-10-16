Rosan habla sobre la reorganización de la junta directiva de Garuda y revela la estrategia de Danantara

Jacarta – Director ejecutivo (director ejecutivo) Danantara Indonesia, Rosa Roeslani dijo que hubo un cambio de filas directores PT Indonesia tiene como objetivo reforzar los esfuerzos de reestructuración de la empresa.

Lea también: Prabowo firma la Ley 16/2025, el Ministerio de empresas estatales cambia oficialmente a BP BUMN



«(Con esto) demostramos que no somos tibios en hacer que Garuda esté saludable», dijo Rosan en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Dijo que el cambio de directores es un seguimiento a los esfuerzos de fortalecimiento que se habían realizado anteriormente. Uno de ellos es la suma. modal por un valor de 405 millones de dólares o alrededor de Rp. 6,71 billones (suponiendo un tipo de cambio de 16.580 rupias por dólar estadounidense).

Lea también: Glenny Kairupan nombrado director principal de Garuda Indonesia, consulte su última formación





Ministra de Inversiones y Downstreaming y directora ejecutiva de Danantara, Rosan Roeslani

En el futuro, Rosan también planea fortalecer nuevamente el capital de Garuda Indonesia, siempre que los planes de trabajo de la empresa puedan funcionar y ejecutarse bien.

Lea también: Junto con Danantara, Pramono dice que Yakarta está lista para construir PLTSa



Sin embargo, Rosan admitió que el capital adicional aún no era suficiente para que la empresa fuera sana, por lo que ahora se ha contratado a dos profesionales extranjeros para fortalecer la gestión de la empresa.

«Garuda ha intentado muchas veces estar sano en el pasado, ha inyectado (inyecciones adicionales) de capital, pero no ha logrado los máximos resultados. Así que ahora no queremos hacerlo a medias porque lo más importante es que en términos de gestión tiene buenos objetivos y planes», dijo Rosan.

Los dos expatriados son Neil Raymond Mills, que ha sido un alto ejecutivo en Air Italy, Green Africa Airways y Scandinavian Airlines, así como Balagopal Kunduvara, que tiene experiencia trabajando en Singapore Airlines.

«De hecho, incluimos a los expatriados como refuerzo desde el punto de vista de la gestión», afirma Rosan.

Explicó que esta decisión se tomó luego de evaluar el desempeño de la compañía durante el año pasado, en colaboración con asesores especiales del sector de la aviación.

«Después de realizar un análisis exhaustivo, con la ayuda de asesores especiales de aviación, esto ya lleva más o menos casi un año. De acuerdo con la evaluación que se lleva a cabo desde hace más de un año, hemos fortalecido el aspecto de gestión», afirmó.

Para su información, los resultados de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGMS) aprobaron el nombramiento de Glenny H. Kairupan, un funcionario retirado del TNI que anteriormente se desempeñó como Comisionado de Garuda Indonesia, como nuevo Director Presidente de Garuda Indonesia.

Otros cambios incluyen el nombramiento de Thomas Sugiarto Oentoro como subdirector principal, Balagopal Kunduvara como director de finanzas y gestión de riesgos, Neil Raymond Mills como director de transformación y Frans Dicky Tamara como comisionado.