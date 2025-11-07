Rosan dice que 240 inversores están interesados ​​en el proyecto de procesamiento de residuos para convertirlos en energía

Jacarta – El director ejecutivo de Danantara, Rosan P. Roeslani, informó al presidente Prabowo Subianto sobre los acontecimientos. proyecto conversión de residuos en energía o procesamiento basura convertirse energía durante una reunión limitada en el Palacio Merdeka, Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Reveló que alrededor de 240 inversores estaban interesados ​​en el proyecto.

«Informo que ya estamos en el proceso de selección, nos hemos registrado y estamos reclutando inversores potenciales. De hecho, hay más de 200, 240 si no me equivoco», dijo Rosan en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, citado el viernes 7 de noviembre de 2025.

Explicó que el proceso de licitación o licitación del proyecto se realizó por etapas. Esto se debe a que el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Coordinador Alimento evaluará minuciosamente la preparación del proyecto en cada región. Hasta el momento, continuó Rosan, hay siete regiones que están listas para entrar en la etapa de subasta o oferta a los inversores la próxima semana.

«Sí, hay siete regiones que han sido aprobadas, con la luz verde del Ministro Coordinador de Alimentación (Zulkifli Hasan) y también del (Ministerio de) Medio Ambiente. La próxima semana abriremos el proceso de licitación. Licitar significa presentar ofertas. Eso iniciará el proceso de proporcionar datos y comenzaremos a licitar la próxima semana», dijo.

El Ministro de Inversiones/BKPM dijo que las siete regiones estaban listas para entrar en el proceso de licitación porque la disponibilidad de terrenos, residuos e infraestructura, incluidas carreteras y agua, era suficiente.

«Así podremos seguir tramitándolo para las siete regiones», afirmó.

Las siete regiones que son los lugares para la construcción de la primera ola de proyectos de conversión de residuos en energía son DKI Yakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bekasi y Tangerang. Rosan reveló que la tecnología utilizada en este proyecto es de última generación. Con esta tecnología, los residuos se pueden procesar sin necesidad de clasificarlos ni separarlos.

«Así que lo que hacemos es convertir residuos en energía o los tomamos durante mucho tiempo. Así que la esperanza es que en el futuro todo esté limpio», dijo.

Se sabe que el presidente Prabowo Subianto presidió una reunión limitada sobre la economía nacional con las filas de los ministros del Gabinete Rojo y Blanco en el Palacio Merdeka, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025. En esta reunión se discutieron cuestiones estratégicas que incluyen la seguridad alimentaria, la gestión de la energía basada en los residuos y los programas cooperativos de las aldeas para fortalecer la economía popular.