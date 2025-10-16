Rosan Confident Invierte 13.032 Billones De IDR Para Alcanzar El Objetivo Económico Del 8 Por Ciento, Aquí Está Su Estrategia

Jacarta – Ministro Inversión y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosa Roeslani enfatizó que el papel del sector inversor es muy importante para incentivar esto crecimiento económico alcance nacional objetivo 8 por cientoporque se ha convertido en el segundo mayor contribuyente al actual crecimiento económico de Indonesia.

Lea también: El mercado de capitales de RI puede alcanzar un valor de transacción diario de 132,64 billones de IDR, Danantara revela por qué no ha sido absorbido al máximo



Lo expresó en el evento ‘1 año del gobierno de Prabowo-Gibran: optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, que se celebró en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta.

Por lo tanto, Rosan enfatizó que al menos Indonesia necesita una inversión de hasta 13.032 IDR. billón en los próximos cinco años, a fin de alcanzar el objetivo de crecimiento económico nacional del 8 por ciento.

Lea también: Rosan habla sobre la reorganización de la junta directiva de Garuda y revela la estrategia de Danantara



«Así que para lograr un crecimiento del 8 por ciento en 2029, tal como lo planeó el presidente, el sector inversor seguramente desempeñará un papel muy importante», dijo Rosan, el jueves 16 de octubre de 2025.



Ministra de Inversiones y Downstreaming y directora ejecutiva de Danantara, Rosan Roeslani

Lea también: Ante el jefe de Forbes, Prabowo confía en que el crecimiento económico de Indonesia alcanzará el 8 por ciento



A partir de la inversión, Rosan espera que el impacto derivado pueda crear empleo, aumentar las exportaciones y el bienestar social, lo que también conducirá a un aumento del consumo público. Sin embargo, admitió que hay una serie de deberes (PR) que el gobierno tiene que completar, como mejorar el propio clima de inversión.

«Entonces, ¿cómo podemos alcanzar esa cifra? Primero, debemos seguir mejorando el clima de inversión para que la industria de inversión también pueda mejorar», dijo.

Reveló que el objetivo de inversión de hasta 13.032 billones de rupias en los próximos cinco años ha experimentado un aumento significativo de hasta el 143 por ciento. Porque entre 2014 y 2024, las inversiones que entran en Indonesia son sólo de unos 9.100 billones de rupias.

«El objetivo fijado por el presidente se puede lograr si todos trabajamos juntos, hacemos sinergias y colaboramos. Si Dios quiere, podemos lograr este objetivo», afirmó Rosan.

Sin embargo, Rosan enfatizó que la inversión a la que se dirige el gobierno es de calidad y sostenible, y no se centra únicamente en las cifras. Por lo tanto, Rosan admitió que era muy optimista de que este objetivo se lograría con la cooperación sinérgica de todas las partes.

«A partir de la inversión entrante, lo que determinamos en el contexto de la inversión es la calidad y la sostenibilidad de la inversión. Eso es importante, no sólo por las cifras», afirmó.