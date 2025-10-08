Rosan confía en que el papel estratégico de Indonesia en la ASEAN pueda aprovechar el flujo de inversión extranjera de calidad

Jacarta – Ministro de Inversiones y Downstreaming/Jefe de BKPM, Rosan Roeslani decir, Indonesia tiene una gran oportunidad para aprovechar la actual inversión extranjera calidad, especialmente en la región del sudeste asiático o entre los países de la ASEAN.

Por ello, también enfatizó la importancia del papel estratégico de Indonesia en el panorama económico del Sudeste Asiático, considerando que Indonesia tiene una posición como «líder natural» en la región de la ASEAN.

«Si miramos el papel de Indonesia, es muy importante. Porque para 2030 se prevé que el 60 por ciento de la economía mundial provendrá de la ASEAN», dijo Rosan en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Ministra de Inversiones y Downstreaming/Jefa del BKPM, Rosan Roeslani

Aparte de eso, Rosan dijo que también se prevé que la ASEAN contribuya con alrededor del 60 por ciento de la población mundial, es decir, 4.500 millones de personas, con un crecimiento económico regional promedio que alcance el 4,5 por ciento anual.

En el mapa, Rosan dijo que la ASEAN también se convertirá en un eje importante con Indonesia como uno de los principales apoyos.

«La ASEAN es la mayor de Indonesia. Porque el 40 por ciento de la economía de la ASEAN proviene de Indonesia. El 36 por ciento de la población de la ASEAN, de los cuales 650 millones, 285 millones están en Indonesia. De la superficie terrestre, el 40 por ciento de la superficie terrestre de la ASEAN también es de Indonesia», dijo Rosan.

Aunque tiene ventajas estratégicas, Rosan admite que Indonesia no puede depender únicamente de su posición geográfica.

Según él, Indonesia debe competir ferozmente con los países vecinos de la ASEAN para atraer inversión extranjera directa (IED) que sea de alta calidad y capaz de abrir amplias oportunidades de empleo.

«Somos amigos, pero al mismo tiempo tenemos que competir. Tenemos que ser inteligentes, por eso tenemos que seguir llevando a cabo reformas políticas», afirmó.