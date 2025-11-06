Rosalía sangra verdad y visión en ‘Lux’: reseña del álbum

La portada del cuarto álbum de estudio de Rosalía, “lux«, muestra a la artista española (catalana) envuelta en un hábito de monja. Debajo de la tela blanca, ella se acuna. Incluso la palabra «hábito» resuena como una prenda simbólica y una práctica diaria, insinuando las virtudes religiosas que sustentan esta triunfante y extraordinaria obra de cuatro partes y 18 canciones. A diferencia del nítido mundo electrónico de su tercer álbum, ganador del Grammy, «Motomami», el último de Rosalía la sitúa dentro de un orquesta Aquí no encontrarás ningún “éxito” obvio; el foco es su voz y el tono impulsado por el conjunto.

“lux» se desarrolla como una odisea espiritual, construida a partir de los materiales y referencias que Rosalía ha reunido y organizado con delicada intención durante los últimos tres años. Es un viaje tan formidable de hacer como de absorber, y ese desafío es el corazón mismo del proyecto. Lejos del pop contemporáneo, cada nota y letra exige toda tu atención; la recompensa es la trascendencia, incluso cuando el material te empuja a anotar como un estudiante de filosofía con un resaltador en la mano.

Vale la pena recordar que es una músico formada en un conservatorio que asistió a la Escuela Superior de Música de Cataluña, estudiando interpretación vocal de flamenco en un prestigioso programa que admite solo un estudiante por año. Rosalía, la primera artista solista en ganar álbum del año en los Grammy Latinos desde Shakira en 2006, se estableció como una aficionada a la experimentación significativa con el mundo etéreo y flamenco de “El Mal Querer”. Ella duplicó esa innovación con “Motomami”, cuyas colisiones que traspasaron los límites, que van desde el reggaetón hasta el pop, el hip-hop y más, no se parecían a nada de lo que sucedía en la música convencional (sin importar el idioma) en ese momento.

Es por eso que los oyentes se lanzaron de cabeza al gélido caos orquestal de “Berghain”, una caída libre de cuatro minutos con Björk e Yves Tumor como primer sencillo del proyecto. Ella hace lo inesperado a lo largo de “Lux”, desafiando a los oyentes no solo con un cambio drástico en la dirección musical de “Motomami”, sino con un guión conceptual completamente realizado. En entrevistas promocionales, Rosalía ha citado a santos de todo el mundo (a menudo artistas o mujeres poco convencionales) como luces guía. Por muy lejos que se extiendan estas referencias, ella fusiona todas las épocas, iluminando lecciones de expectativas sociales, autonomía personal y la tensión entre la devoción y el deseo. En “Novia Robot”, canta en mandarín (uno de los 13 idiomas presentados): “Todo lo que querías / era una novia robot / Lo siento, cariño / pero soy real”, como una oda a Sun Bu’er, la santa poeta taoísta que, según se dice, se desfiguró con aceite hirviendo para evadir la atención masculina y dedicarse por completo a su viaje divino.

Los temas de santidad se entrelazan a lo largo, pero en “Porcelena”, el espíritu del álbum cristaliza: ella acepta que ella es simultáneamente nada y la “luz del mundo”. Vislumbramos su comprensión del yo y de lo sagrado: su terror, dolor, éxtasis y sufrimiento. Estos destellos autobiográficos llegan en oleadas operísticas. Los escuchas en canciones como “La Perla”, donde llama a un “playboy” un “terrorista emocional”, y “Focu Ranni”, una reflexión desgarradora sobre su compromiso roto con la estrella del reggaetón Rauw Alejandro: “Nadie tirará arroz al cielo… no habrá nadie que bendiga un amor que nunca conocerá realmente; grabé tu nombre en mis costillas / pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales”.

Los instrumentos son tan intrincados y exuberantes como su ferviente voz, que sube y baja en segundos. Respaldado por muros de sonido, sientes cada temblor de su voz en sus momentos más frágiles. Tiene mucho sentido que cierre con imágenes de su propio funeral. En “Magnolis”, canta: “Dicen que si ves pasar la muerte a tu lado / en ese Mercedes largo / te traerá buena suerte / Estáis todos aquí / hasta mis enemigos lloran hoy”. Su voz se reduce a un susurro mientras canta sobre esta comunión: entre el vacío y la divinidad, y más allá de las relaciones, el dinero o lo mundano. El vacío no es algo que haya que llenar, sugiere, sino que es una línea directa para sentir a Dios.

En un mundo sobresaturado de ruido, este nivel de convicción artística nos recuerda que los creadores más audaces resisten el estancamiento. Cuanto más se vuelven hacia adentro, más se inclina el mundo para escuchar.