Rosalía, Bad Bunny, Gansos, Taylor Swift

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Vinyl ha protagonizado uno de los regresos más encantadores de la cultura pop. Los LP son ahora un negocio de miles de millones de dólares, con ingresos por vinilos en Estados Unidos que superan los 1.200 millones de dólares y las ventas crecen durante 17 años consecutivos. Sólo el año pasado se vendieron casi 50 millones de discos, un salto asombroso con respecto a los 13 millones vendidos hace una década. Lo que alguna vez se consideró nostalgia analógica se ha convertido en uno de los rincones más emocionantes de la industria a medida que los fanáticos coleccionan variantes en color y ediciones físicas de lujo.

El año pasado hubo una lista particularmente repleta de álbumes que pedían ser desenvueltos. Taylor Swift“Life of a Showgirl” cuenta con ocho ediciones únicas en vinilo, mientras que “Lux” de Rosalía consiguió un etéreo vinilo cristalino la semana pasada. Otros lanzamientos recientes incluyen una versión en vinilo de Tyler, el doble LP de Tyler, nominado al Grammy, “Chromakopia”.

Los fanáticos del indie rock tampoco se quedan afuera: “Getting Killed” de Geese se convirtió en uno de los favoritos más populares del año, disponible en combinaciones de colores ultra claros y transparentes. Y en una de las reuniones más esperadas del hip-hop, Clipse regresó con “Let God Sort ‘Em Out”, un LP nítido que parece hecho a medida para el formato de vinilo.

Algunos de los lanzamientos físicos más emocionantes de este año fueron remasterizaciones y relanzamientos de aniversario. La versión remasterizada de “Definitely Maybe” de Oasis es un éxito de ventas número uno en Amazon en este momento después de la gira de reunión de la banda este año, mientras que el set de lujo “Wish You Here” del 50 aniversario de Pink Floyd es un regalo que no puede equivocarse para el fanático del psych-rock.

A continuación, echa un vistazo a los mejores vinilos para regalar este año. Y una vez que haya terminado, revise más Los mejores regalos para los amantes de la música. y nuestro completo Guía de regalos navideños de 2025 aquí.

Rosalia Lux [Clear 2 LP]

La vida de una corista [Sweat & Vanilla Perfume Orange Glitter Vinyl]

Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos – Vinilo Doble Opaco

Tyler, El Creador CHROMAKOPIA Vinilo Color

Vinilo Lady Gaga ‘Mayhem’

Addison Rae ‘Addison’ LP Vinilo

Morgan Wallen ‘Yo soy el problema’ Vinilo

Oasis ‘Definitivamente tal vez’ [2 LP][Remastered]

Banda sonora de KPop Demon Hunters en vinilo

Vinilo Katseye ‘Hermoso Caos’

Olivia Dean El arte de amar LP en vinilo

Sombr ‘I Barely Know Her’ – Álbum de discos de vinilo exclusivo independiente – Disco de color rojo

Vinilo Geese ‘Getting Killed’

Vinilo D’Angelo ‘Mesías Negro’

Wicked: Para siempre – La banda sonora [Splatter 2 Vinyl]

Vinilo Tame Impala ‘Deadbeat’

Vinilo Bon Iver ‘Para Emma Forever Ago’

Clipse Vinilo ‘Let God Sort’ Em Out’

Vinilo exclusivo de Target ‘Breach’ de Twenty One Pilots

The Weeknd ‘Date prisa mañana’

Miley Cyrus ‘Algo Hermoso’ Vinilo’

Chappell Roan ‘El ascenso y la caída de una princesa del Medio Oeste’ LP de vinilo

El mejor amigo del hombre [Light Blue LP]

Charli xcx – Brat y es completamente diferente UO Exclusive 2XLP

Ariana Grande ‘Eternal Sunshine’ Deluxe

Beyonce Cowboy Carter Vinilo