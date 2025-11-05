Rory McIlroy da su opinión sobre el importante anuncio de LIV Golf

Parece que todo lo que tu Conocía LIV Golf está cambiando, pero Rory McIlroy no está tan seguro de que eso vaya a marcar una gran diferencia.

La liga separatista de golf anunció un cambio importante en su formato el 4 de noviembre, afirmando que, a partir de 2026, los torneos serán de 72 hoyos. Eso es un cambio significativo con respecto al pasado, por supuesto, ya que los torneos LIV eran de 54 hoyos (LIV es 54 en números romanos).

Para un torneo que construyó una parte importante de su marca en torno a torneos de 54 hoyos, es un gran cambio. Sin embargo, es algo que la liga, que ahora está bajo la atenta mirada del director ejecutivo Scott O’Neill, consideró necesario para ganar puntos en el ranking mundial.

Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que sea una buena jugada. La superestrella del PGA Tour, Rory McIlroy, posiblemente el crítico de LIV más abierto del planeta, dijo a los periodistas esta semana es un cambio “peculiar” y que podría no generar el impacto deseado.

«Creo que es un movimiento peculiar porque creo que podrían haber conseguido puntos para el ranking en tres rondas», dijo McIlroy a los periodistas en una conferencia de prensa en el Campeonato HSBC de Abu Dhabi. «No creo que tres rounds versus cuatro rounds sea lo que los esté frenando».

Rory McIlroy se pregunta si el paso de LIV a 72 hoyos llega demasiado tarde

La búsqueda de puntos en el ranking mundial ha sido un punto central importante para LIV desde su lanzamiento en 2022. El OWGR rechazó su oferta inicial para puntos del ranking mundial en 2023,

«El Comité de la Junta ha determinado que algunas de las preocupaciones sobre el formato de cómo se juega cada evento LIV probablemente puedan manejarse de manera justa a través de una fórmula matemática apropiada, que ajustaría la cantidad de puntos y/o jugadores otorgados en cada evento», escribió la OWGR en una carta a LIV. «Estos incluyen el tamaño del campo, el número de hoyos jugados y la ausencia de un corte».

Sin el reconocimiento del ranking mundial, los jugadores de LIV solo han podido ganar puntos en un puñado de torneos que no son de LIV, sobre todo en los mayores. Los jugadores de LIV cayeron libremente en la lista de clasificación de OWGR, y es por eso que McIlroy cree que este cambio no tendrá mucho impacto.

«Creo que lo difícil es que tienes a los muchachos de LIV, y dices que potencialmente obtendrán puntos para el ranking mundial, pero debido a que su fuerza en los campos será tan débil porque muchos de los muchachos ya han caído en el ranking porque no han tenido puntos de ranking durante tanto tiempo, no sé si los puntos de ranking realmente los beneficiarán».

¿El cambio LIV abre la puerta a más deserciones en el PGA Tour?

Una posible respuesta a esto es que el reconocimiento de LIV por parte de la OWGR podría abrir la puerta a más deserciones en el PGA Tour. Si LIV pudiera elegir a algunos de los 40 mejores jugadores ofreciendo bonos masivos por firmar y la capacidad mejorada de obtener puntos, ¿podría eso comenzar a inclinar un poco la balanza? Es difícil de decir.

Sin embargo, una cosa es segura, según McIlroy. Este importante cambio deshace algunos de los principales puntos de venta derivados de la creación de LIV.

«Ciertamente los pone más en línea con los torneos de golf tradicionales que con lo que todos hemos hecho», añadió McIlroy. «Esto les hace volver a no ser realmente un destructor y, en cierto modo, alinearse más con lo que hacen los demás. Pero si eso es lo que sintieron que debían hacer para obtener los puntos de clasificación, supongo que eso es lo que tenían que hacer».