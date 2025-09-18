Roquan Smith honrado por la NFL como jugador defensivo de la semana

Roquan Smith y el Ravens de Baltimore Poner su horrible actuación de la Semana 1, y el apoyador de los Ravens fue reconocido por sus esfuerzos.

Smith fue nombrado Jugador Defensivo de la Semana de la AFC después de su actuación de 15 tacleadas en la victoria 41-17 de Baltimore sobre la Cleveland Browns el domingo.

De alguna manera fue el primer honor del jugador defensivo de la semana de Smith en su carrera en la NFL de ocho estaciones, dividida entre Baltimore y el Bears de Chicago. Se convirtió en el primer jugador de los Ravens en ganar el honor desde Kyle Hamilton en la semana 16 de la temporada 2023 de la NFL.

Smith también es el primer apoyador de los Ravens en ganar DPOW desde Justin Houston en la Semana 9 de 2022.

Por supuesto, Smith y los Ravens pusieron los efectos nocivos de su pérdida de 41-40 a la Bills de búfalo en la semana 1 en el camino y mejoró a 1-1. Los Ravens intentarán hacerlo dos victorias consecutivas cuando reciban el también 1-1 Leones de Detroit el lunes por la noche en el estadio M&T Bank.

¿Por qué Roquan Smith ganó el jugador defensivo de la semana de la AFC?

Smith se unió a una impresionante lista de ex apoyadores de Georgia honrados como uno de los DPows, convirtiéndose en el séptimo alumno de Dawgs honrado, incluido Houston, que ha sido tres veces receptor.

Sin embargo, el apoyador central no solo estableció un máximo de la temporada para tacleadas de un solo jugador, sino que tuvo una paliza tres tacleadas para la pérdida, empatados en la mayoría de la liga, y dos hits en el mariscal de campo de los Browns, Joe Flacco.

Sin embargo, Smith probablemente obtuvo el honor de toda la conferencia debido a su recuperación de balón suelto de 63 yardas en victorias para un touchdown que le dio a los Ravens una ventaja de 34-10 a mediados del último cuarto.

¿Fue el mejor juego de Roquan Smith?

Que Smith finalmente fue honrado ya que el jugador defensivo de la semana sugeriría que su actuación el domingo fue el mejor en un solo juego en su carrera. Sin embargo, tanto Smith como su entrenador se desviaron cuando se les preguntó si era el mejor juego que habían visto jugar a Smith.

«No sé si ese es su mejor juego. Probablemente podría responder eso mejor», dijo el entrenador de los Ravens, John Harbaugh. «He visto muchos buenos. Está en esa categoría, pero es un jugador tan consistente … Probablemente es por eso que es una pregunta tan difícil de responder, porque juega muy bien todas las semanas».

Alimentado por su semana destacada, Smith es el apoyador de séptimo clasificado de Pro-Football Focus (90.0), y su grado 91.9 fue la segunda calificación defensiva más alta de cualquier jugador en la Semana 2 de PFF, solo Fred Warner de los San Francisco 49ers tuvo un mejor jugador defensivo con más de 10 fotos este fin de semana.

Aún así, cuando se le preguntó sobre su actuación, y si fue la mejor de su carrera potencialmente del Salón de la Fama, Smith se aplazó.

«Realmente no busco todo eso», dijo. “Mi trabajo es salir todas y cada una de las semanas, jugar lo mejor que pueda, y eso es justo lo que hago. [I’ll] Deje que todos los demás decidan si es el mejor juego o no. Esa no es mi decisión. Estoy concentrado en ser el mejor compañero de equipo, el mejor líder y el mejor apoyador para los muchachos «.