Ropa de segunda mano importada Rp. 4 mil millones de Corea del Sur-China casi inundaron el mercado de Yakarta, pero fueron emboscados por la policía

JacartaVIVA – Intentos de contrabando de ropa. ahorrando Las autoridades volvieron a desmantelar las importaciones. La policía de Metro Jaya confiscó 439 balpas presidenciales ilegales por valor de 4.000 millones de IDR enviados desde Corea del Sur, China y Japón.

Cientos de fardos de ropa usada podrían inundar el mercado de Yakarta si no son interceptados inmediatamente la policia. El director de Investigación Criminal Especial de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Edy Suranta Sitepu, dijo que esta operación se llevó a cabo en dos lugares diferentes e involucró persecuciones interregionales.

La primera revelación se hizo el 11 de noviembre en Duren Sawit, al este de Yakarta. A camión El Colt Diesel fue detenido por los investigadores y los resultados de la investigación llevaron a un lugar en Padalarang, West Bandung.

«En el camión se encontraron 23 balers presidenciales. A partir de ahí llevaremos a cabo el desarrollo», dijo Edy, el viernes 21 de noviembre de 2025.

El segundo caso no es menos dramático. El 16 de noviembre, los investigadores recibieron información sobre actividades sospechosas de carga y descarga en Merak, Banten. Luego, el equipo actuó rápidamente y detuvo dos camiones en el kilómetro 19 de la autopista de peaje Yakarta-Cikampek.

En estas dos operaciones, la policía confiscó un total de 439 fardos de ropa usada, tres camiones dobles Colt diésel, dos camiones Fuso y tres camionetas que se sospechaba que formaban parte de la flota de transporte.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, reveló que se planea distribuir balpres presidenciales ilegales en toda la zona de DKI Yakarta y sus alrededores. Enfatizó que la práctica de importar ropa usada no sólo viola las regulaciones, sino que también golpea a la industria textil local.

«El método consiste en incluir ropa usada importada de Corea del Sur para que circule en la zona de DKI y sus alrededores», dijo Budi.

La policía de Metro Jaya confirmó que la investigación no se limitó a la confiscación de mercancías. Actualmente se está rastreando la red de proveedores y distribuidores. También se dice que esta acción es una continuación de la dirección del presidente Prabowo Subianto en el programa Asta Cita.

La policía subrayó que seguirá persiguiendo a los autores del contrabando presidencial que todavía intentan importar mercancías ilegales a Indonesia.