Rooney desmanteló la historia después de ser asesinado por la ciudad 1-6, incluso una fiesta con el jugador contrario

VIVA – Manchester Derby siempre presenta historias interesantes. Antes de la última reunión de este fin de semana, Legend Manchester United, Wayne RooneyRecordando uno de los partidos más oscuros en su carrera: 1-6 derrota de Manchester City en Old Trafford, octubre de 2011.

Rooney, que ahora tiene 39 años, reveló su experiencia en el espectáculo Wayne Rooney. Dijo que la derrota realmente se sintió vergonzosa, además, United tuvo que jugar con 10 personas.

«Para venir a Old Trafford y perder 6-1, es una declaración. Es terrible. La segunda mitad se siente como un gol tras gol y solo quiero salir del campo de inmediato», dijo Rooney.

Pero no menos sorprendente, después de ese partido, Rooney todavía asistió a la fiesta de cumpleaños planificada. Incluso tuvo que compartir una habitación con jugadores de la ciudad.

«Tengo una fiesta de cumpleaños. Los jugadores de la ciudad fueron invitados. Pensé en cancelarlo. Pero finalmente había jugadores unidos y de la ciudad sentados juntos», dijo.

La presentadora Kelly Somers también preguntó si había una interacción entre los dos campamentos en la fiesta. Rooney respondió casualmente: «Sí, por supuesto. Al final, yo, Crouchy, Harty, todos levantaron y cantaron la canción de Backstreet Boys. Esa es la mejor manera de olvidar la derrota».

El legendario derby es un punto de inflexión. City finalmente ganó el primer título de la Premier League desde 1968, mientras que United tuvo que renunciar a su dominio para ser capturado por un rival de la ciudad.

Ahora, por delante del último duelo en Etihad, la condición de los dos equipos es muy diferente. Cuidado de Manchester City Pep Guardiola Acabo de tragar dos derrotas sucesivas después de una victoria por 4-0 en la Semana inaugural.

Mientras que el Manchester United realizado por Ruben Amorim también se encuentra en un período crítico, temprano fue eliminado de la Copa Carabao y solo recolectó cuatro puntos de los primeros tres partidos de la liga.

Aunque ya no es un duelo de los dos mejores equipos de Inglaterra como antes, esta vez Derby sigue siendo un partido crucial al comienzo de la temporada, tanto para Guardiola como para Amorim.