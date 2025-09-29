El director taiwanés Shen Ko-Shang «Habitación profunda y profunda«Reclamó el principal honor en el noveno Festival Internacional de Cine de PingyaoEl premio Fei Mu a la mejor película, junto con un premio en efectivo de RMB1 millones ($ 137,000).

La mitad del premio apoyará el próximo proyecto de Shen, mientras que la otra mitad va al distribuidor chino de la película. El jurado elogió la «narrativa sólida y la expresión incisiva» de la película, señalando cómo «el director controla brillantemente el ritmo y avanza la capa de la historia por capa hasta que alcanza su núcleo profundo».

Joseph Chang se llevó a casa el premio Fei Mu al Mejor Actor por su actuación en «Room profunda y tranquila», retratando a un esposo que navega por el trauma familiar. El jurado destacó su «representación matizada» que «pone al descubierto las complejas transformaciones del personaje en cada etapa». Los premios FEI MU, para cineastas emergentes que hacen películas en el idioma chino, se desembolsan a las selecciones en el hilo de los dragones ocultos del festival.

Zhang Zhongchen ganó al mejor director en los Premios Fei MU para «Sounds nocturnos», con el jurado señalando su viaje «de un guardia en una academia de cine» a «Director autodidacta» que «compone un poema con su lente».

Ranice Tay obtuvo el premio mejor actriz por su papel en «Amoeba», dirigida por Tan Siyou. El jurado la describió como que encarnaba «una nueva generación atrapada en la turbulencia de la adolescencia, donde el miedo coexiste con coraje». La película de Tan demostró ser un favorito del festival, coleccionando tres premios en total: la mejor actriz, el premio del jurado juvenil y el premio de Cinefilia Critics ‘. El jurado juvenil señaló que presenta «la perspectiva de la juventud, a través de la cual ambos podemos ver su situación y valorar sus audaces expresiones».

Louis Vuitton, como socio del festival, presentó cajas de joyería y accesorios a los ganadores interferentes y el ganador del premio Jurídico del Jurado, «Alentarlos a continuar el espíritu de la exploración artística de Fei Mu».

En la Sección de Premios Roberto Rossellini para películas internacionales, el Crouching Tigers Strand of the Festival, «The President’s Cake» de Hasan Hadi ganó la mejor película, recibiendo $ 20,000. El jurado lo llamó «un retrato brillante y desgarrador» de dos niños iraquíes a principios de la década de 1990 que navegaba por «la absurda de la opresión política y la brutalidad de la guerra».

Akinola Davies Jr. tomó el premio al mejor director de Rossellini por «My Father’s Shadow», filmado en una película de 35 mm. El jurado elogió su «retrato vibrante de una Nigeria que es igualmente personal y político». «The World of Love» de Yoon Ga-Eun recibió el Premio del Jurado Rossellini por su exploración de la violencia sexual en una comunidad silenciosa.

Las «hijas» de Miao Zhuangzhuang ganaron tanto el Premio Tong Ye como el Premio NetPAC a la Mejor Película. El cineasta de Yangquan, Shanxi, recibió elogios por crear «una película íntima que, de una manera tranquila, revela profundos conflictos internos y amor dentro de una familia».

El documental de Qi Yanyan «Los jóvenes para niños pequeños» recibió el premio Jurado Fei Mu. El jurado señaló que «a través de un panorama de entornos e interacciones,» los jóvenes que sean pequeños «capturan los viajes y decisiones de la juventud, y revela personajes vibrantes de la verdad».

En las categorías de cortometrajes, «After the Cat» de Chu Hoi Ying ganó el Premio Fei MU al mejor cortometraje, mientras que la «Pausa rápida» de Li Longjianhui de la Academia Central de Drama se llevó al mejor cortometraje de estudiantes. Las menciones especiales fueron para «I Wanna Fly» de Liu Canwen de la Escuela de Cine de Shanghai Vancouver y «Downstream» de Song Yibo de Beijing Film Academy.

La Sección de Promoción del Proyecto Pingyao del festival otorgó fondos de desarrollo a los cineastas emergentes. Wang Xiying y «The Songs We Never Sang» de Wang Xiying y Wang Ruiyuan ganaron el Premio Creative y RMB150,000 ($ 21,000). Song Dongxu «¡Grassland Ska!» Recibió el Premio del Humanismo con RMB100,000 ($ 14,000), mientras que el «bien, adiós» de un Jingyi recibió el premio más prometedor con RMB100,000 ($ 14,000).

Momo Pictures patrocinó una competencia de guión, con «The Flower Seller» de Memet Emetjan ganando el gran premio de RMB250,000 ($ 35,100). Cinco proyectos recibieron premios de selección de Momo Sky de RMB50,000 ($ 7,000) cada uno: «Girl Crush» de Ravine Yang, «Take It It Easy» de Qi Linlin, Ma Huaichang y «The Killer no tiene fin de semana» de Guo Qianhui de Guo Qianhui y «The Flower Seller».

El festival también presentó honores de logros de por vida, incluido el premio Crouching Tiger Hidden Dragon East-West Award al cineasta Feng Xiaogang y el supervisor de guiones Teruyo Nogami, y la contribución internacional al Premio Chino Cinema para el Cofundador del Festival Internacional de Cine de Busan Kim Dong-Ho.

Lista completa del ganador:

Premio Crouching Tiger Hidden Dragon East-West

Feng xiaogang

Teruyo nogami

Contribución internacional al premio de cine chino

Kim Dong-ho

Premios Fei Mu (Dragones ocultos)

El mejor cortometraje: «After the Cat», Dir. Chu hoi ying

La mejor película: «Room profunda y tranquila», Dir. Shen ko-shang

Mejor director: Zhang Zhongchen, «Sounds nocturnos»

Mejor actriz: Ranice Tay, «Amoeba», DR. Siy

Mejor actor: Joseph Chang, «Room profunda y tranquila», Dir. Shen ko-shang

Premio del Jurado: «Los jóvenes para niños pequeños» (documental), Dir. Qi Yanyan

Premios Roberto Rossellini (Tigres agachados)

La mejor película: «The President’s Cake», Dir. Hasan hadi

Mejor director: Akinola Davies Jr., «La sombra de mi padre»

Premio del jurado: «El mundo del amor», Dir. Yoon ga-eun

Premio al jurado juvenil

«Amoeba», Dir. Bronceado

Premio Tong Ye

«Hijas», Dir. Miao Zhuangzhuang

Premio NetPac – Mejor primera película

«Hijas», Dir. Miao Zhuangzhuang

Premio de Cinefilia Critics

«Amoeba», Dir. Bronceado

Mejor cortometraje de estudiantes

«Pausa rápida, respiración rápida», Dir. Li Longjianhui (Academia Central de Drama)

Mención especial: «Quiero volar», Dir. Liu Canwen (Shanghai Vancouver Film School)

Mención especial: «Bajo río abajo», Dir. Song Yibo (Academia de cine de Beijing)

Premios de promoción del proyecto Pingyao

Premio creativo: «Las canciones que nunca cantamos», guionistas Wang Ruiyuan/Wang Xiying, Directores Wang Xiying/Wang Ruiyuan

Premio del Humanismo: «Grassland Ska!», Guionista/director Song Dongxu

Premio más prometedor: «bueno, adiós», guionistas un jingyi/xie liyi, director an jingyi

Premio Momo Sky Grand

«The Flower Seller», guionista/director Memet Emetjan

Premio de selección de Momo Sky

«Girl Crush», guionista/director Ravine Yang

«Tómalo con calma», guionista/director Qi Linlin

«El asesino no tiene fin de semana», los guionistas Ma Huaichang/Xu Xiao

«Stone de tres vida», guionista/director Guo Qianhui

«The Flower Seller», guionista/director Memet Emetjan