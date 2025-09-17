Rookie WR de lanzamiento de los Jefes, reunido con el favorito del personal en la Semana 3

El Jefes de Kansas City hizo un par de movimientos de la lista de la Semana 3 el 16 de septiembre, según el NFL Registro de transacción y KSHB 41 Beat informa Nick Jacobs.

El #Chefs han firmado LB Cole Christiansen en el escuadrón de prácticas. KC rescindió el contrato del escuadrón de prácticas de WR Hal Presley. – Nick Jacobs (@jacobs71) 16 de septiembre de 2025

«Los Chiefs han firmado LB Cole Christiansen al escuadrón de práctica » Jacobs transmitido el martes por la noche. Para liberar espacio para Christiansen, KC “terminó el contrato de escuadrón de prácticas de WR Hal Presley. «

Para aquellos que no saben, Christiansen es una de las reservas de escuadrón de práctica favoritas de Kansas City y de la otra vez y los equipos especiales de relleno. El ex alumno del ejército ha sido unido dentro y fuera de la lista de los Chiefs Desde 2022Y tiene dos anillos de Super Bowl para mostrar por sus servicios.

Antes de sus diversos períodos con KC, Christiansen pasó algún tiempo con el rival de la división Chargers de Los Ángeles.

En los últimos años, Christiansen ha aparecido en 15 juegos de temporada regular con los Chiefs, así como 3 salidas de playoffs. Él conoce la operación del coordinador de equipos especiales Dave Toub por dentro y por fuera en este momento, y eso parece ser suficiente para que Kansas City continúe trayendo de regreso.

La firma de la semana 3 es solo el último ejemplo.

Los jefes se separan de Hal Presley nuevamente en WR

Similar a Christiansen, Presley se está convirtiendo en otro candidato de gimnasia para el escuadrón de práctica de práctica para los Chiefs.

El receptor abierto novato Primero firmado con KC este verano Después de impresionar en una prueba. La oportunidad ocurrió justo después Justyn Ross solicitó ser lanzado.

Aunque Presley no pudo hacer la lista de 53 hombres, Re-firmado brevemente en un acuerdo de escuadrón de prácticaPero no duró.

Desde su lanzamiento inicial, Presley ya se ha puesto dentro y fuera de la lista de escuadrón de prácticas. Es una apuesta segura que no hemos visto la última del cazador de pases novato de 6 pies 3.

En cuanto a sus antecedentes antes de ingresar a la NFL como agente libre no reclutado, Presley gastó sus cuatro temporadas universitarias en Baylor. Grabó 429 yardas de recepción en 2024, con 1,048 yardas de recepción y 7 touchdowns en su carrera universitaria.