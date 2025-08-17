Rookie Carolina Panthers Rusher sufre lesiones aterradoras en la práctica

El Panteras de Carolina La selección de segunda ronda tiene una lesión más grave que el primer pensamiento.

El entrenador en jefe de los Panthers, Dave Canales, anunció el 16 de agosto Ese corredor de pases novato Nic Scourton Se perderá algún tiempo después de ser diagnosticado con un pulmón colapsado.

El personal de entrenamiento atlético del equipo inicialmente pensó que Scourton, quien fue reclutado de Texas A&M, sufría agotamiento por calor el 14 de agosto en una práctica conjunta con el Houston Texans bajo el calor de Texas. Scourton dejó el campo a mitad de la práctica. Pero el personal médico revisó a Scourton más tarde esa noche en el hotel y lo llevaron a un hospital cercano, donde pasó la noche.

No estaba con el equipo del NRG Stadium para el enfrentamiento de pretemporada con los Texans el 16 de agosto. Su condición le impidió volar a medida que los viajes aéreos pueden empeorar los problemas relacionados con los pulmones, dijo Caneles. Los Texans ganaron 20-3 en ese juego, que vio al mariscal de campo de Texans, CJ Stroud, lanzar un pase de touchdown.

El tiempo de recuperación de Nic Scourton listado como ‘semana a semana’

«Fue un juego muy físico», dijo Canales. «Se estaba presentando como un agotamiento por calor, porque estaba teniendo problemas para respirar. Se estaba cansando y todo eso, por lo que lo enfriamos, no pudimos que respondiera lo suficientemente bien a donde nos sentimos cómodos al volver a ponerlo en práctica».

Denny Kellington, vicepresidente de salud y rendimiento de los jugadores de los Panthers, describió el tiempo de recuperación de Scourton como «semana a semana», dijo Canales. El tiempo de recuperación típico antes de un regreso para jugar para esta lesión puede ser de 2 a 10 semanas.

«He escuchado de entrenadores, de diferentes entrenadores, donde un tipo jugó la próxima semana», dijo Canales. «Así que tenemos que ser inteligentes en eso y hacerle saber de dónde estamos de inmediato, volvemos a Charlotte».

Un pulmón colapsado, o neumotórax, ocurre cuando hay aire en el espacio entre la pared de su pecho y el pulmón. El aire puede acumularse y presionar contra su pulmón, haciendo que colapse parcial o completamente, Según la Clínica Cleveland. Los jugadores de fútbol pueden sufrir esta lesión por ser golpeado demasiado.

Nic Scourton está teniendo un campamento de entrenamiento destacado

Scourton, un nativo de Bryan, Texas, era una estrella en Texas A&M, donde se transfirió desde Purdue antes de la temporada 2024. Considerado que juega con un peso pesado, Scourton era parte de una defensa de Texas A&M Run de muy mejorada, conocida por llegar al portador de la pelota. Cayó más de 30 libras en el período previo al draft de la NFL.

Se esperaba que Scourton fuera un apoyador externo de los Panthers y tuvo un impresionante campo de entrenamiento y debut en la pretemporada, que seguramente será marginado por el resto de. Durante la primera semana de la pretemporada contra el Cleveland BrownsScourton mostró arena cuando cubrió más de 70 yardas en un solo chasquido antes de obtener el mariscal de campo de los Browns Shedeur Sanders. También registró su primer saco de pretemporada de carrera.

Los Panthers ahora tendrán que apoyarse en su compañero novato Príncipe príncipe para ayudar Patrick Jones II, DJ Wonnumy Derrick Brown en la carrera de pase.