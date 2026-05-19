Ronda Rousey vs. Gina Carano promedia 12,4 millones de espectadores en Netflix

La tan esperada cartelera de MMA de Netflix encabezada por Gina Carano y Ronda Rousey atrajo a una audiencia estimada de aproximadamente 12 millones de espectadores.

La tarjeta Netflix/Most Valuable Promotions (MVP) atrajo una audiencia por minuto promedio (AMA) de 12,4 millones de espectadores Live+1 en todo el mundo, según VideoAmp, G&G Closed Circuit Events y datos de Netflix. La audiencia alcanzó su punto máximo con casi 17 millones de espectadores viendo la pelea entre Rousey y Carano.

Tanto Rousey como Carano, pioneras en el MMA femenil, estaban regresando después de largos tiempos alejadas de los cuadriláteros. Rousey había competido por última vez en 2016 antes de intervenir para pelear contra Carano, mientras que Carano dejó la pelea para actuar en 2009.

Junto con Rousey vs. Carano, en el que Rousey derrotó a Carano con una barra de brazo en solo 17 segundos, el evento vio al “Rey de la Violencia” Mike Perry derrotar a Nate Diaz por nocaut técnico, mientras que Francis Ngannou noqueó a Philipe Lins en el primer asalto. En Estados Unidos, sólo esas tres peleas tuvieron un promedio de 9,3 millones de espectadores, alcanzando un máximo de 11,6 millones para Rousey vs. Carano.

El evento, lo último en las ambiciones deportivas en vivo de Netflix, no tuvo un desempeño tan bueno en términos de audiencia en comparación con otras salidas de Netflix. Por ejemplo, la aplastante derrota de Jake Paul a manos de Anthony Joshua por nocaut en diciembre de 2025 atrajo una AMA de 33 millones de espectadores. Asimismo, la victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre de 2025 promedió 36,6 millones de espectadores. El campeón indiscutible sigue siendo Paul vs. Mike Tyson, que atrajo una AMA estimada de 108 millones de espectadores en 2024.

Rousey vs. Carano fue producida por MVP y EverWonder.