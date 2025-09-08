Ronda I, el equipo nacional indonesio continúa en un alboroto en defensa del Líbano

Lunes 8 de septiembre de 2025 – 21:21 Wib
Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio rostro Equipo nacional libanés En el partido FIFA Matchday En el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya, lunes 8 de septiembre de 2025.
En este duelo, el entrenador Patrick Kluivert inmediatamente bajó a dos nuevos jugadores naturalizados, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans como titular.
Estos dos jugadores hicieron la defensa libanesa varias veces.
Indonesia continúa dominando el juego. El movimiento de Ricky Kambuaya varias veces tuvo oportunidades peligrosas.
En el minuto 35, Stefano Lilipaly consiguió espacio para disparar. Desafortunadamente, su patada todavía estaba volando en el gol libanés.
Además, una cruz de Miliano Jonathans fue bien recibida por el encabezado de Mauro Zijlstra. Sin embargo, todavía no se encuentran objetivos.
Un puntaje de sorteo sin goles duró hasta que terminó la primera mitad.
Composición del jugador
Indonesia (4-3-3): Emil Audero; Calvin Valvin, Rizky Rizky, Jay Iddes, Kevin Dis; Joey Plupesy, Ricky Clothing, The Lilipaso Stepono; Jacob Sayurri, Mauro, Zijilstra, Minaoo Jonathan
Líbano (4-4-2): Mostafa Matar; Hussein Zein, Hussin Sharfeddine, Khalil Khamis, Khode Kaddour; Walid Shour, Ahmad Kheir El-Dine, Mohamad Haidar, Mohamad Safwan; Karim Darwich, Ramy Najjarine
Un puntaje de sorteo sin goles duró hasta que terminó la primera mitad.