Ronda 2 del Grant Thornton Invitational: el tiro alternativo remodela la clasificación

Después de una primera ronda que batió récords, Segunda ronda del sábado al Grant Thornton por invitación presentó un desafío muy diferente. El torneo pasó a los foursomes (tiro alternativo) en Club de golf de tiburonesobligando a los equipos a cambiar la agresión por la precisión y dando prioridad a la comunicación y la gestión del curso.

El cambio de formato hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. La puntuación disminuyó en todos los ámbitos, los errores se magnificaron y la clasificación comenzó a ajustarse a medida que los equipos navegaban por la presión de compartir un solo balón. Lo que parecía un posible tiroteo después La lucha del viernes rápidamente cambió en una prueba de paciencia y confianza entre socios.

El formato Foursomes trae presión y separación

A diferencia del formato scramble que abrió la semana, el tiro alternativo no deja margen de error. Un impulso flojo o un enfoque fallido impacta no sólo al individuo, sino al equipo en su conjunto. Esa dinámica estuvo en plena exhibición el sábado cuando varias parejas tuvieron problemas para mantener el impulso que construyeron en la Ronda 1.

Los jugadores enfatizaron repetidamente la importancia de la estrategia sobre el poder, optando a menudo por golpes de salida conservadores y objetivos seguros en lugar de atacar los pines. La comunicación entre socios se volvió tan crítica como la ejecución, y los equipos decidían cuidadosamente quién daría el golpe de salida en hoyos específicos y qué tan agresivos debían ser con los golpes de aproximación.

Horarios de salida consistió en lo siguiente:

11:00 am – Lottie Woad / Luke Clanton, Megan Khang / Keith Mitchell

11:12 am – Maja Stark / Neal Shipley, Jessica Korda / Bud Cauley

11:24 am – Brooke Henderson / Corey Conners, Lilia Vu / Tony Finau

11:36 am – Lydia Ko / Jason Day, Andrea Lee / Billy Horschel

11:48 am – Patty Tavatanakit / Jake Knapp, Angel Yin / Tom Hoge

12:00 pm – Jennifer Kupcho / Chris Gotterup, Nelly Korda / Denny McCarthy

12:12 pm – Lauren Coughlin / Andrew Novak, Rose Zhang / Michael Kim

12:24 pm – Charley Hull / Michael Brennan, Lexi Thompson / Wyndham Clark

Coughlin y Novak toman el control en cuartetos

Coughlin y Novak entregó una actuación constante y compuesta en la ronda de tiros alternativos del sábado, registrando un 68, 4 bajo par, para tomar la delantera de cara al domingo. En un formato que castiga los errores, el dúo se apoyó en la consistencia, particularmente en el golpe de balón, para separarse de gran parte del campo.

«Tocamos muchos greens», dijo Coughlin. «No creo que tuviéramos que hacer chip hoy, lo cual siempre es bueno en tiros alternativos. Lo tienes bastante libre de estrés, simplemente haz algunos putts e intenta hacer birdies». El enfoque dio sus frutos desde el principio, ya que el equipo abrió con un frente nueve que contó con un birdie y ocho pares, manteniendo el estrés al mínimo mientras otros luchaban por adaptarse.

Los últimos nueve juegos trajeron más volatilidad, incluidos birdies consecutivos en los números 12 y 13, seguidos de un doble bogey en el 14. Pero Coughlin rápidamente borró ese revés al embocar desde un bunker del lado del green para eagle en el par 5 17, un momento crucial que empujó al equipo a 19 bajo par y a la ventaja en solitario el sábado por la tarde.

Henderson y Conners publican ronda baja mientras el campo se aprieta

Mientras que Coughlin y Novak tomó la delanteraHenderson y Conners obtuvieron el mejor puntaje del día, logrando un 67, 5 bajo par, en el difícil formato de cuatro. La pareja canadiense logró siete birdies y escaló en la clasificación gracias a un fuerte juego con los hierros y un putt oportuno.

“Creo que tenemos una energía realmente agradable entre nosotros, y también entre nuestros caddies”, dijo Henderson. «Forma un gran equipo. Corey estuvo muy cerca para mí hoy, así que pude realizar algunos putts, lo cual fue realmente agradable. Siento que una vez que hicimos un par de birdies, realmente tuvimos mucho impulso».

A medida que el torneo cambia al formato modificado de cuatro bolas del domingo, la clasificación sigue comprimida, con varios equipos todavía a poca distancia del liderato. Coughlin y Novak ahora se encuentran en una posición privilegiada para perseguir el premio del ganador de $1 millón, mientras que equipos como Henderson y Conners se han preparado para un empujón tardío en la ronda final.

Horarios de salida del domingo

Según Golf.com, estos son los horarios de salida oficiales para la Ronda 3 del Grant Thornton Invitational:

8:45 am – Lee / Horschel; Korda / Cauley

9:00 am – Tavatanakit / Knapp; Stark/Shipley

9:15 am – Debate / Mitchell; Vu / Finau

9:30 am – Woad / Clanton; Ko / Día

09:45 – Zhang / Kim; Yin / Hoge

10:00 – Kupcho / Gotterup; Korda / McCarthy

10:15 – Thompson/Clark; Henderson/Conners

10:30 – Coughlin/Novak; Casco / Brennan