Ronan Day-Lewis en la actuación del método de ‘anémona’ de papá, afirma el nepotismo

Daniel Day-Lewis es legendario por hacer longitudes de castigo para ofrecer actuaciones auténticas. Hizo que la tripulación lo llevara mientras jugaba a Christy Brown en silla de ruedas en «My Left Foot», pasó un mes en el desierto para transformarse en un hombre al aire libre para «The Last of the Mohicans», y dedicó dos años a estudiar vestidos para convertirse en diseñador de moda para «el hilo fantasma». En el set, la cabra en funciones siempre se mantiene en el personaje, esperando que todos, los directores incluidos, se refieran a él por el nombre de su personaje, incluso si el director es su hijo, Ronan Day-Lewis.

«Fue intuitivo que todos lo llamaron Ray en el set, y yo también», dice Ronan Day-Lewis sobre el enfoque inmersivo de su padre para interpretar a un ermitaño que vive con un terrible secreto en su nueva película «,Anémona. » “Pero obviamente también lo estaba viendo todo el tiempo de compensación, y eso habría sido un poco extraño si lo llamara Ray entonces. Fue papá compensado, siempre papá «.

Al crecer, Ronan Day-Lewis admite que nunca entendió completamente lo que hizo su padre cuando asumió todos esos desafíos de actuación del método.

«Su trabajo fue tan misterioso para mí», dice. «Siempre fue un poco detrás de una cortina. Otros lo mitologizaron y lo absorbí. Él es mi padre, pero también tenía esta otra vida en la que desaparecería en estas películas.

Ronan Day-Lewis, de 27 años, sabe cómo se ve que su primera característica como director protagoniza a su padre ganador del Oscar, pero ese no era el plan. Estaba listo para hacer una película diferente en Alemania, solo para ver el colapso de la financiación en el último minuto.

«Sabía que el equipaje que estaría unido a trabajar con mi padre y también con la presión que se uniría a eso», dice. «Definitivamente tenía cierta ambivalencia. Quería tallar mi propio camino, y prevé cómo podría percibirse. Se ha hablado mucho sobre el nepotismo».

Finalmente, dejó de lado cualquier preocupación de ser llamado un «bebé de Nepo» y dio el salto. Ayudó que tuviera éxito por derecho propio como pintor, exhibiendo en las principales galerías de Nueva York y Los Ángeles. Y razonó que no podía rechazar la oportunidad. «Es muy afortunado poder trabajar con sus padres de esta manera. Dentro de diez años, me estaría pateando si lo hubiera pasado».

Fue Daniel Day-Lewis quien propuso encontrar un proyecto que pudieran hacer juntos. Ambos hombres habían estado jugando independientemente con la idea de hacer algo sobre los hermanos. «El arquetipo de la hermandad y la belleza y la tragedia de ese arquetipo se sintieron como algo que queríamos explorar», dice Ronan Day-Lewis.

«Anemone», que se estrena en un lanzamiento limitado el 3 de octubre, es la historia de dos hermanos separados (Daniel Day-Lewis y Sean Bean) que se reúnen para lidiar con una crisis familiar. A Daniel y Ronan Day-Lewis les llevó cuatro años perfeccionar el guión.

«Primero hicimos un esquema», dice Ronan. «Luego trabajamos en Fit y Burst. Solo escribiríamos cuando estábamos en el mismo lugar, y a menudo estábamos en diferentes lugares durante largos períodos de tiempo, lo que nos dio distancia de él. Así que para cuando volviéramos juntos, el apetito se acumuló nuevamente, y podríamos empujar a los personajes un poco más a la oscuridad».

Mientras trabajaban, Daniel Day-Lewis improvisaría ya que Ray y Ronan Day-Lewis ajustarían el diálogo que se le ocurrió sobre la marcha. Finalmente, se dieron cuenta de que estaban listos para dar el salto.

«Los huesos estaban allí y eso fue aterrador, porque de repente todo se volvió muy real», dice Ronan Day-Lewis.

Lo que se les ocurrió fue una pieza de cámara de mal humor. Ray vive fuera de la red en el bosque cuando el personaje de Bean lo rastrea, tratando desesperadamente de convencerlo de que regrese a la civilización. Gran parte de la película está en silencio, ya que los dos hermanos se rodean con cautela. Pero cuando Ray deja caer la guardia, lo hace en un torrente de palabras, entregando monólogos abrasadores, en el que describe abusos y errores pasados ​​que lo han dejado cortado del mundo.

«Es una historia sobre la retención de información», dice Ronan Day-Lewis. «Al principio sale a gotear y luego hay una explosión, porque cuando llueve, se vierte».