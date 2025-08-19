Ronan Bennett establece la serie de thriller Army of Shadows en el canal 4

Ronan Bennett regresa a la red del Reino Unido Canal 4 Por primera vez desde su breakout «Top Boy».

El escritor y showrunner ganador del BAFTA, más recientemente conocido por crear programas de televisión exitosos «The Day of the Jackal» y «Mobland», ha escrito «Ejército de sombras», una serie dramática de seis partes producida por Estudio Junto a Two Cities Television («Patrick Melrose»).

Inspirado en la película de 1969 de Jean Pierre Melville y el libro de Joseph Kessel del mismo nombre, los cuales dramatizaron el surgimiento de la resistencia francesa a la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, «Ejército de sombras» usa esas obras subyacentes para contar la historia de cómo la resistencia toma forma en una británica autoritaria casi lucha. Bajo la ocupación estadounidense de facto, un ex oficial del ejército británico construye una celda de resistencia encubierta desde cero, navegando la traición, el compromiso moral y la tensión entre paciencia y acción, mientras los jóvenes reclutas luchan para reclamar su país y su futuro.

Desarrollado y producido con el apoyo de la familia Melville, y la finca Kessel (que está controlada por la Cruz Roja irlandesa), la serie narra los primeros días de la resistencia británica. Desde primeros asesinatos y traiciones internas hasta campañas de propaganda, campos de internamiento y un asesinato político climático, esta es una historia sobre cómo se toma la libertad y cómo se puede recuperar.

«Estoy encantado de trabajar con los equipos en Channel 4, Studiocanal, Two Cities y Canal+ en tan excelente material fuente, y estoy encantado de tener un apoyo tan fuerte de la familia Melville», dijo Bennett. «La democracia está una vez más en peligro claro y presente. La resistencia al fascismo es, y siempre debe ser, una lucha permanente. Esta es una historia sobre el compromiso, la resistencia y el desafío en la era próxima».

Agregó Gemma Boswell, editora de comisionamiento de Channel 4 para el drama: «‘Army of Shadows’ es un drama apasionante y provocativo que habla directamente a nuestros tiempos.

«Army of Shadows» es una comisión Channel 4 y Canal+ con el manejo de estudio estudio y la distribución mundial. Studiocanal desarrolló la serie desde el inicio con la televisión de dos ciudades.

«El ejército de las sombras representa un momento histórico en la evolución de nuestro negocio de televisión en Studiocanal. No es solo la serie inaugural de nuestro brazo de producción interna de televisión, sino también la adaptación de una película preciada de nuestra icónica biblioteca; una que Ron Halpern y Joe Naftalin han estado desarrollando apasionadamente durante muchos años», dijo MK Kennedy, director gerente de Televisión Studiocanal. «Esperamos que genere una conversación provocativa con el público de todo el mundo».

Se agregó el CEO conjunto de dos ciudades (con Michael Jackson) y el director creativo Stephen Wright: «Michael y yo nos inspiraron para producir una versión televisiva de la novela y el cine de la obra maestra original del ‘Ejército de las Sombras para el siglo XXI, donde los temas y las tensiones políticas son tan fascinantes como siempre, pero se les dará a través de un nuevo objetivo. para trabajar de cerca «.

Laurent Grousset, sobrino de Melville y presidente de la Fundación Jean-Pierre Melville, describió el nuevo enfoque de Bennett para el trabajo de su tío como «sobresaliente y aporta una nueva vida completa y sorprendente al original, sin perder su calidad».

Canal+ encargó la serie por su huella global en más de 50 países en Francia, Europa, África y Asia.

Halpern, Naftalin y Paul Gilbert de Studiocanal son ejecutivos que producen la serie con Wright y Jackson de Two Cities Television. Bennett es productor ejecutivo.