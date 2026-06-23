Ronaldo se vuelve loco, Portugal arrasa con Uzbekistán

VIVA – La selección portuguesa se dio un festín de goles cuando se enfrentó a Uzbekistán en el partido del Grupo K del Mundial 2026. La Selecao das Quinas ganó 5-0 en el Estadio de Houston, el miércoles por la mañana WIB, siendo Cristiano Ronaldo la principal estrella gracias a los dos goles que marcó.

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Ronaldo inmediatamente abrió la ventaja de Portugal en el minuto seis. Este gol fue especial porque convirtió al capitán de la Seleçao en el primer jugador de la historia en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Portugal sigue presionando a Uzbekistán. Nuno Mendes duplicó la ventaja e hizo que los hombres de Roberto Martínez se sintieran más cómodos controlando el partido.

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Cristiano Ronaldo volvió a poner su nombre en el marcador tras aprovechar un pase decisivo de Bruno Fernandes. El segundo gol de CR7 puso a Portugal adelante 3-0 y aumentó a 10 su cuenta de goles en el Mundial.

Este récord hace que Ronaldo supere a la leyenda portuguesa, Eusebio, que anteriormente anotó nueve goles en la Copa del Mundo. Ahora, el delantero de 41 años es el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

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Al entrar en la segunda mitad, Portugal se volvió cada vez más imparable. Un saque de esquina de Bruno Fernandes provocó un gol en propia meta del defensa uzbeko Abdukodir Khusanov, que hizo que el marcador cambiara a 4-0.

Rafael Leao completó entonces la fiesta del gol de Portugal. Utilizando un pase de Nelson Semedo, el extremo del AC Milan metió tranquilamente el balón en la portería de Uzbekistán para cerrar una aplastante victoria por 5-0.

Ronaldo realmente tiene la oportunidad de marcar un triplete. Se tuvieron varias oportunidades de oro, pero la brillante actuación del portero de Uzbekistán hizo que la estrella del Al Nassr no lograra aumentar su cuenta de goles.

Esta victoria fue una ventaja importante para Portugal, después de que anteriormente sólo hubiera empatado 1-1 contra la República Democrática del Congo en el partido inaugural. Además de ganar los tres puntos, Portugal también recibió una inyección de confianza gracias a la impresionante actuación de Cristiano Ronaldo, que sigue demostrando que no está acabado.

A sus 41 años, CR7 ha vuelto a demostrar que todavía es capaz de marcar la diferencia. No sólo llevó a Portugal a una gran victoria, sino que también siguió sumando récords que son difíciles de igualar para otros jugadores.