VIVA – Leyenda Brasil, ronaldo Nazario, por fin abrió la voz sobre el peor jugador que alguna vez fue su compañero. No de un club pequeño, no de los primeros días de su carrera. En realidad, la respuesta vino desde el magnífico vestuario. real madrid.

Ronaldo, que ha jugado en el PSV, Barcelona, ​​Inter de Milán, AC Milan y Los Blancos, admitió que tuvo mucha suerte porque a lo largo de su carrera estuvo rodeado de jugadores de talla mundial. A partir de Zinedine ZidaneLuis Figo, a Fabio Cannavaro, todos los cuales han sido compañeros de El Fenómeno.

Pero resulta que no todos sus compatriotas son capaces de rendir al nivel de estas estrellas.

En una charla informal con Romario, Ronaldo mencionó nombres Thomas Gravesen como el peor compañero de equipo que jamás haya tenido.

Gravesen, que llegó al Madrid en 2005, sólo duró un año antes de ser cedido al Celtic. Se consideró que el centrocampista danés no podía causar ningún impacto mientras vestía el uniforme blanco.

«Hay un jugador en el Real Madrid que es un completo chiste: Gravesen. Es una buena persona, muy buena de hecho. Recientemente ganó un torneo de póquer valorado en 50 millones de dólares», dijo Ronaldo citando a Relevo.

«Pero en el fútbol… era terrible».

Los datos también muestran este amargo hecho. Ronaldo y Gravesen aparecieron juntos en 29 partidos, pero nunca lograron una combinación de goles.

Gravesen incluso es considerado parte de uno de los peores periodos de transferencias del Real Madrid. Fue contratado durante el mercado de enero de 2005, poco después de que el Madrid reclutara a Jonathan Woodgate y Michael Owen, quienes tampoco habían logrado causar el máximo impacto.

Aunque su carrera en Madrid no fue brillante, la vida de Gravesen dio un giro de 180 grados tras retirarse.

Este hombre de 49 años vive ahora una vida súper lujosa. Sus inversiones fueron exitosas y su éxito en el campo del póquer hizo que su riqueza se disparara a alrededor de £ 100 millones.

Una ironía: en el campo parecía decepcionante, pero en el mundo de los negocios y el póquer, Gravesen emergió como un campeón.