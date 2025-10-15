Ronaldo regresará al Manchester United con una nueva cesión

VIVA -Cristiano ronaldo supuestamente podría regresar a manchester unido. Pero no para sumar goles en el campo verde, sino para sentarse en la silla de los máximos dirigentes del Club.

Lea también: Confesiones de un ex jugador del MU después de que Irak derrotara a la selección de Indonesia



Esta noticia fue revelada por su ex compañero de equipo en MU, Wes Brownquien considera que Ronaldo tiene una gran capacidad para participar a nivel directivo.

La leyenda portuguesa tiene una larga trayectoria con los Diablos Rojos. Ronaldo se unió a MU por primera vez en 2003 después de ser propuesto directamente por Sir Alex Ferguson del Sporting CP.

Lea también: Cristiano Ronaldo se corona como el primer futbolista multimillonario del mundo



Durante seis temporadas, CR7 tuvo un desempeño extraordinario, anotando 118 goles en 292 partidos y entregando varios trofeos prestigiosos como la Premier League, la Copa FA y la Liga de Campeones.

En una entrevista con 10Bet Casino, Wes Brown dijo que Ronaldo era demasiado especial para simplemente retirarse. Él cree que su ex compañero de equipo puede ser una figura importante detrás de escena.

Lea también: Resultados completos del fútbol mundial: MU gana, Liverpool cae, fiesta de goles del Inter de Milán



“Nunca se sabe lo que se planea cristian ronaldo. Pero con todo lo que ha logrado, no lo dudaría», dijo Brown.

«Sigue siendo productivo en Arabia Saudita, pero si un día deja de jugar, tiene una gran capacidad para convertirse en ejecutivo. Tiene la mentalidad, la experiencia y el aura de liderazgo que se necesita».

Brown enfatizó que Ronaldo no solo es un ícono en el campo, sino que también tiene un profundo conocimiento de la gestión y una mentalidad ganadora, algo que el Manchester United realmente necesita en la era actual.

Aunque tiene 40 años, Ronaldo todavía muestra una calidad de talla mundial con Al Nassr. Marcó 35 goles la temporada pasada, y esta temporada ha marcado 5 goles en 6 partidos.

Esta extraordinaria actuación hace creer a muchos que Ronaldo no colgará las botas en el corto plazo.

Sin embargo, si la superestrella decide retirarse, se cree que las puertas de Old Trafford siempre estarán abiertas.

Con su influencia y experiencia, se dice que Ronaldo es una figura importante en la reconstrucción de la gloria del Manchester United, que actualmente todavía está luchando con un nuevo propietario.

Ronaldo ha vestido el uniforme de los Red Devils en dos ocasiones. Después de un gran éxito en el primer período (2003-2009), regresó en 2021 y marcó 27 goles antes de finalmente separarse debido a conflictos con el entrenador Erik ten Hag.