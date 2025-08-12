¿Ronaldo Puji Viktor Gyokeres tan alto como el cielo, el Arsenal inmediatamente defiende la Premier League?

VIVA – Cristiano Ronaldo dar grandes elogios al nuevo delantero Arsenal, ViktorDespués de ver su apariencia. El delantero sueco se unió oficialmente a los Gunners este verano después de ser redimido de Sporting CP.

Leer también: The Love Journey of Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: Desde una reunión dulce, tiene 4 hijos, a aplicaciones de lujo



Antes de elegir gyokeres, el Arsenal también dirigió a Benjamin Sesko. Sin embargo, después de una larga negociación con Sporting, el club del norte de Londres finalmente logró asegurar los servicios del antiguo bombardero Coventry. Manchester United fue vinculado, pero finalmente reclutó a Sesko de RB Leipzig.

Gyokeres se desempeñó extraordinario durante dos temporadas en la Liga Portuguesa, anotó 68 goles para Sporting, el club que Ronaldo había defendido.

Leer también: ¡El fantástico precio del anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo puede comprar 10 unidades de Lamborghini Huracan!



En la entrevista después del partido de pretemporada de Al Nassr contra Río Ave, donde Ronaldo anotó un hat-trick, el Megabintang llamó a Gyokeres un «jugador especial».

«Gyokeres es un jugador especial, pero el equipo se adaptará. Sporting seguirá siendo competitivo», dijo Ronaldo por gol.

Leer también: Después de 8 años de citas y tener 4 hijos, Cristiano Ronaldo finalmente solicitó a Georgina Rodríguez



Este comentario fue ciertamente bienvenido por los fanáticos del Arsenal, quienes esperaban que Gyokores pudiera ayudar al equipo a ganar el título con Mikel Arteta. En las últimas tres temporadas, los Gunners terminaron en el segundo lugar en la Premier League y estaban decididos a convertirse en campeones esta temporada.

El propio Arsenal es bastante activo en el mercado de transferencias, trayendo a Kepa como un revestimiento para David Raya, el joven defensor Cristio Mosquera, el mediocampista Martin Zubimendi y Christian Norgaard, el extremo Noni Hikeke y Gyokeres en las líneas de primera línea. También todavía están tratando de reclutar a Eberechi Eze de Crystal Palace, a pesar de tener que competir con el Tottenham Hotspur.