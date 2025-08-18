Ronald Tannur puede remisión el 80 aniversario de RI 4 meses

Yakarta, Viva – Caso condenado de muerte prematura Sera Afriyanti, Gregory Ronald Tannurconsiguió remisión o una reducción en una oración de 4 meses en el impulso del 80 aniversario (aniversario) de la República de Indonesia.

«Sí, es cierto, la persona en cuestión obtiene una remisión general de un solo mes y una década de remisión de tres meses», dijo el jefe del sub -Directorado de Correcciones de la Dirección General de Correcciones (Ditjenpas) Rika Aprianti fue confirmado Entre en Yakarta, lunes.

La remisión general se entrega durante el día de conmemoración de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia cada 17 de agosto. Los prisioneros que han servido delitos durante seis a 12 meses recibieron la remisión durante 1 mes.

El acusado Gregory Ronald Tannur cuando se sometió al juicio en el Tribunal de Distrito de Surabaya. Foto : Viva.co.id/nur Faishal (Surabaya)

Mientras tanto, la remisión de Decada fue entregada a los prisioneros que fueron condenados a prisión y confinamiento, incluido el encarcelamiento/prisión como sustituto de multas en las cárceles.

La cantidad de décadas de remisión es 1/12 del período criminal que se vive en este momento. La reducción máxima para la remisión de la década es de tres meses.

«Este derecho se otorga a todos los prisioneros que cumplan con los requisitos de acuerdo con las regulaciones aplicables», explicó Rika.

Ronald Tannur fue inicialmente sentenciado a ser libre por el panel de jueces en el Tribunal de Distrito de Surabaya en el caso de los sueros de muerte temprana. El veredicto fue terminado por Erintuah Damanik, Mangapul y Heru Hanindyo.

Basado en el veredicto, el fiscal de distrito de Surabaya presentó una apelación, entonces la Corte Suprema (MA) otorgó la apelación del fiscal.

Los jueces de casación condenaron a Ronald Tannur con un prisión de cinco años para que la sentencia fuera gratuita en el tribunal de primer nivel nulo y nula.

La Corte Suprema declaró que se habían demostrado los cargos alternativos de los dos fiscales que Gregory Ronald Tannur violó el párrafo 351 (3) del Código Penal. Por lo tanto, la persona en cuestión fue sentenciada a prisión.

Se sabe que la polémica del veredicto libre Ronald Tannur continuó con el proceso legal llevado a cabo por la oficina del Fiscal General.

Los jueces del Tribunal de Distrito de Surabaya que emitieron el veredicto libre contra Ronald Tannur fueron arrestados por recibir sobornos de abogados y la madre de Ronald Tannur, a saber, Lisa Rachmat y Meirizka. (Hormiga)