Ron Leshem, Janeiro Studios y Globoplay preparan el regreso de la serie ‘Paranoia’

CANNES, Francia — En lo que parece ser uno de los primeros acuerdos destacados revelados en la feria de este año mipcom convención en Cannes, a través de su sello productor Crossing Oceans, Ron Leshemcreador de la original “Euphoria”, unirá fuerzas con Koby Gal Raday e Ilda Santiago’s Janeiro Studios y globoplayla principal plataforma brasileña de streaming, para producir “Paranoia.

“Paranoia” es una serie recurrente de 8×45 minutos, una producción de Janeiro Studios y Crossing Oceans, el sello dramático conjunto de Leshem con su socio de toda la vida Amit Cohen, y bajo la dirección del productor y escritor Daniel Amsel, quien también estuvo detrás de la original israelí “Euphoria”, creada por Leshem. Está coproducido con Globoplay y socios adicionales, que se anunciarán en los próximos meses.

El lanzamiento de Janeiro Studios se anunció en junio de 2024, así como su enfoque en series y largometrajes con guión premium de Brasil y América Latina y proyectos internacionales de alto nivel de talentos de primer nivel.

Concebida como una serie recurrente de ocho capítulos y 45 minutos de duración, “Paranoia” también fue creada por Leshem, quien se ha labrado una posición preeminente en la escena televisiva internacional durante los últimos 20 años, realizando series que combinan las tensiones favorables al mercado del thriller y una reflexión de múltiples capas.

Esto va desde dibujar un retrato definitorio de la juventud contemporánea en el original israelí “Euphoria” (2012) o representar la búsqueda de un hombre de su hermana y su propia autoestima en una Siria devastada por la guerra (“No Man’s Land”, 2020) o exponer la tragedia del conflicto entre Israel y Palestina (“Red Skies”, 2023). Los convincentes resultados se proyectaron en HBO Max (Valley of Tears), Hulu (“No Man’s Land) y Netflix (“Bad Boy”, 2025).

Sin embargo, en un movimiento único para Leshem, que encarna la visión de Janeiro Studios de conectar el talento brasileño con creativos de primera categoría a nivel mundial, Leshem ahora viajará a Brasil para desarrollar “Paranoia” con la escritora Claudia Jouvin. Sin embargo, al escribir 13 episodios de “Bajo presión”, una de las series brasileñas más aclamadas de la actualidad, Jouvin realmente ha generado críticas como guionista principal de “Días perfectos”, un drama de abuso sexual elegante y rápidamente inquietante, que explora el narcisismo masculino patológico, que se doblegó este verano ante grandes aplausos de la crítica – “un logro, el suspense psicológico de impacto brasileño”, dijo El Folha de Pernambuco – y la rabia que hizo Perfect Days es la serie original más vista de Globoplay desde su lanzamiento.

«El concepto único de la historia de ‘Paranoia’ es descrito por sus productores como «‘Cisne Negro’ y ‘Whiplash’ mezclados con las vibraciones agradables y los beneficios de ‘Gambito de Reina’ y el impacto que define una generación de ‘Euphoria’, trayendo a la pantalla personajes anónimos de todo Brasil, que tiene lugar en un Río de Janeiro contemporáneo y vibrante, expuesto como nunca antes se había visto».

Leshem y Jouvin, ahora guionistas principales de la serie, colaborarán con nuevos talentos brasileños emergentes para ofrecer una nueva interpretación de la Generación Z, una generación que se enfrenta a desafíos únicos y sin precedentes como el deep fake y el bastión de la IA en las realidades virtuales, la pérdida de privacidad, la salud mental en un mundo pospandémico, la falta de educación financiera y mucho más, agregaron.

“Días perfectos” está producida por Koby Gal Raday, Ilda Santiago, Ron Leshem, Amit Cohen y Mayra Fauur Auad.

Leshem, Gal Rade y Alex Madeiros de Globoplay sobre ‘Paranoia’

“Brasil y el cine brasileño han influido en mí a lo largo de mi carrera profesional y siempre me sentí como un verdadero hogar cultural», dijo Leshem. «Esta colaboración con Globoplay, que inspiró el diálogo creativo y las asociaciones que hemos creado en los últimos meses y planeamos para el futuro cercano, se siente como un viaje emocionante que estoy encantado de emprender. Comparto la visión de Janeiro Studios y estoy feliz de embarcarme en este apasionante camino con la talentosa Claudia Jouvin. Juntos planeamos sumergir al público de Brasil y de todo el mundo para explorar el complejo mundo de la actual Generación Z”.

«Estamos encantados de anunciar nuestra primera colaboración con Ron Leshem y Claudia Jouvin para producir ‘Paranoia’, nuestra producción premium inaugural. Esta serie encarna el ADN de Janeiro Studios y cierra la brecha entre talentos internacionales de renombre y cineastas brasileños de primer nivel», añadió Gal Raday, director ejecutivo de Janeiro Studios. «‘Paranoia’ ampliará los límites del drama de alto nivel a través de una narración innovadora y una escala ambiciosa. Globoplay es el hogar ideal para esta serie única, que celebra Río de Janeiro y conecta a audiencias de diversos orígenes. En colaboración con los estimados ejecutivos de Globoplay, Manuel Belmar, Tatiana Costa y Alex Medeiros, estamos orgullosos de ofrecer esta serie al público brasileño y al mercado global».

“La asociación con Janeiro Studios y la colaboración creativa entre Ron Leshem y Claudia Jouvin reflejan nuestro compromiso de contar historias innovadoras que resuenan en las nuevas generaciones”, agregó Alex Medeiros, director de Drama y Cine de productos digitales de Globoplay. «Como el mayor productor de contenido audiovisual en portugués del mundo, Globoplay busca activamente asociaciones estratégicas con actores clave para ampliar el alcance de nuestras narrativas. La coproducción es un modelo que fortalece nuestro portafolio en Brasil y al mismo tiempo nos conecta con nuevas audiencias globales. Estamos entusiasmados de coproducir este proyecto y compartir nuestra brasilidad con el mundo», agregó.