Ron Howard amenazó con los días felices por el cambio de título a Fonzie

Ron Howard revelado en una carrera que abarca Entrevista de buitre que estaba listo para alejarse «Días felices«Si el equipo detrás de la querida comedia de situación de ABC cambió su título a» Fonzie’s Happy Days «. Howard dirigió la serie como Richie Cunningham, con Henry Winkler Como el mejor amigo favorito de Richie, Arthur «Fonzie» Fonzarelli (también llamado Fonz). Winkler fue el brote del programa, que tenía al equipo detrás de «Happy Days» considerando un cambio de título.

«Nunca, nunca desafié lo que estaban haciendo creativamente. Tenía mucho sentido que construirías este personaje de Fonzie y maximizarías eso», dijo Howard. «Pero la óptica de estar ahora en un programa llamado ‘Fonzie’s Happy Days, mi ego no lo permitía. No estaba faroleando. Me habría ido. Y mi contrato, estoy seguro, no tenía una cláusula conectada a títulos. Podrían haber dicho:’ Folile. Cambiamos el título y esperamos que aparezcas el lunes por la mañana ‘. Pero gracias a Dios por los grandes jefes.

«Más tarde descubrí que Henry mismo pensó que era una idea terrible», continuó Howard. «Creo que la posición que tomé fue fácil para Garry y Henry también decir: ‘No, no hagamos eso’. Años más tarde, Henry dijo que estaban listos para hacer un spin -off y otras cosas para Fonzie y él solo dijo: «¿Por qué arreglarlo si no está roto?

Howard encabezó «Happy Days» en el papel principal durante siete temporadas. Dejó el programa para seguir una carrera en la dirección. Winkler debutó en la comedia de situación como un personaje recurrente, pero el Fonzie que habla suavemente demostró ser tan popular entre el público que se convirtió en una serie regular en la temporada 2 y permaneció con el espectáculo durante el resto de su carrera de 11 temporadas. Winkler fue nominado para tres premios Emmy en su carrera en «Happy Days».

En el 2024 Emmy, Howard y Winkler subieron al escenario para Reunitar en celebración del 50 aniversario de los «días felices». En un conjunto recreado del famoso Arnold’s Drive-in del programa, los actores hicieron un bit de comedia en el que llamaron al programa de premios por no tocar en voz alta la legendaria canción principal de «Happy Days» cuando entraron. Howard llevó a Winkler a ocuparse de ese problema, lo que llevó a Winkler a hacer un movimiento clásico de Fonz. Golpeó la caja de juke con su puño, con la caja de juke inmediatamente comenzando a jugar «Happy Days» de Pratt & McClain.

Dirigirse a Entrevista de buitre para leer la entrevista de Howard en su totalidad.