Ron Friedman Dead: ‘Transformers’ Writer fue 93

Ronald I. FriedmanUn escritor y productor de televisión y cine conocido por su trabajo en «Gi Joe: A Real American Hero», el 1986 «The Transformadores: La película «y» Marvel Action Hour «, murió el 15 de septiembre. Tenía 93 años.

Friedman murió de arresto cardiopulmonar en Motion Picture and Television Fund en Woodland Hills.

Nacido en Virginia Occidental en 1932, Friedman fue criado en Pittsburgh, Penn. donde obtuvo su licenciatura en arquitectura en la Universidad Carnegie Mellon.

Como miembro de la WGA, Friedman acumuló más de 700 horas de contenido escrito para la televisión en horario estelar con su trabajo en programas como «The Andy Griffith Show», «Bewitched», «Gilligan’s Island», «The Odd Pare» y «Happy Days». Como escritor, Friedman trabajó en varios otros proyectos como «My Martian favorito», «Get Smart», «Sueño con Jeannie», «The Ghost and Mrs. Muir», «The Partridge Family», «The Good Guys» y «That’s My Mama».

En 1966, Friedman fue nominado para un premio Emmy en horario estelar por su trabajo escrito en «The Danny Kaye Show», y él escribiría para programas de televisión como «Chico and the Man» «Starsky y Hutch», «The Fall Guy» y «Fantasy Island».

Después de escribir en series de acción en vivo, Friedman escribió en proyectos animados como «Gi Joe: A Real American Hero» de 1990 y la serie «Fantastic Four» de Marvel en 1994. Friedman también se desempeñó como escritor de Marvel, trabajando en la serie animada «Iron Man» en 1994. Anteriormente trabajó en la comedia animada de Warner Bros. Animation «Taz-Mania», con la ejecución de 1991 a 1995.

A Friedman le sobreviven su esposa, Val.