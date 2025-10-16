¡Rompiendo récords! 5.227 obras musicales compiten en 63 categorías en los premios AMI 2025, algunas obtienen 5 nominaciones

Jueves 16 de octubre de 2025 – 21:24 WIB
Jacarta – La 28ª edición de los premios Anugerah Musik Indonesia (AMI) en 2025 registró con éxito una nueva historia. El entusiasmo de los actores de la industria musical indonesia alcanzó su punto máximo con un total de 5.227 canciones registradas, rompiendo el récord del mayor número de obras en la historia de este evento.
Todas estas obras, que fueron estrenadas comercialmente entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, compiten por premios en 63 categorías. Este fantástico número de obras demuestra que la industria musical nacional es cada vez más productiva. Desplázate para saber más, ¡vamos!
El proceso de inscripción de obras, tanto en formato sencillo como álbum, se llevó a cabo online del 27 de mayo al 6 de julio de 2025. Posteriormente, el equipo del jurado trabajó arduamente para seleccionar miles de materiales a través de una intensiva Sesión de Categorización y una Sesión de Apoyo a la Producción del 21 de julio al 3 de septiembre de 2025.
Llevando el tema «Unidad en las Voces», Premios AMI este año confirma su compromiso de celebrar el amplio espectro de la música indonesia. Este premio abarca varios géneros, desde pop, alternativa, dangdut, keroncong, dance, koplo, metal hasta canciones infantiles, lo que demuestra lo rica que es la música indonesia.
El anuncio de las nominaciones a los Premios AMI 2025 se realizó recientemente a través del canal de YouTube de los Premios AMI. En esta lista, Sony Music Indonesia demostró una vez más su dominio como sello importante al colocar con éxito a cinco de sus artistas en varias categorías prestigiosas.
Las cinco nominaciones que lograron se repartieron uniformemente y abarcaron los géneros Pop, R&B, Dangdut Elektro y Rock.
La siguiente es la lista completa de artistas de Sony Music Indonesia que fueron nominados con éxito para los premios AMI 2025:
1. maquillaje
Nominada: Mejor Artista Solista Femenina Pop
Canción: Testarudo
Álbum/Single: Sólo extras
2. MikkyZia y F4dli
Nominación: Mejor Artista Solista/Grupo/Colaboración de Electro Dangdut
Canción: Dije que no
Álbum/Single: Dije que no
3. Cecil Yang
Nominado: Mejor Artista Solista de Soul/R&B Alternativo
Lagu: ¿Es amor?
Álbum/Single: ¿Es amor?
4. por venganza
Nominado: Mejor Artista de Rock Solista/Grupo/Colaboración
Canción: Negación
Álbum/Single: Negación
5. Ari Renaldi y Yovie Widianto
Nominado: Mejor Arreglista de Música Pop
Canción: Flor de mi alma
Artista: Yovie & Nuno
