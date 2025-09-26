Rompiendo la lente se asocia con la etapa 32, revela el jurado 2026

Rompiendo la lenteLa organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la equidad de género en el cine, ha anunciado una nueva asociación con Etapa 32La plataforma en línea más grande del mundo para creatividades en los espacios de cine, televisión y digital. La noticia viene junto a la presentación de romper el jurado 2026 de la lente, que seleccionará al destinatario de la subvención de acción de $ 10,000 de la organización sin fines de lucro.

La nueva asociación combinará la ruptura de la financiación y la tutoría de la lente para los cineastas subrepresentados con los programas de educación y certificación en línea de la etapa 32. La solicitud para la subvención de acción 2026, que proporciona $ 10,000 de fondos sin restricciones a las mujeres y los cineastas LGBTQ+ con un proyecto en el desarrollo de la etapa tardía, ahora está en vivo en SHub del concurso global de Tage 32. Además, la ruptura de los miembros de la lente recibirá acceso con descuento a las pistas de certificación educativa y de la biblioteca educativa de la Etapa 32, incluidos cursos sobre temas como financiamiento de películas y producción de línea, así como certificaciones para asistentes de producción, coordinadores de producción y directores asistentes.

La fecha límite de la subvención de acción también se ha extendido del 1 de octubre al 7 de octubre. El jurado 2026 incluye a Jen Blake, socia de Diversity Hire Ltd y director fundador del Labisodio Labisodio de Sundance; Thomas Pierce, productor ejecutivo del ganador del Oscar «The Brutalist» y «The Wizard of the Kremlin»; Mia Bays, directora del British Film Institute Filmmaking Fund; Steven Adams, productor ganador de Peabody y socio de Alta Global Media; Lauren Melinda, fundadora de Simbelle Productions y patrocinadora del Premio Simbelle Impact; Amy Gardner, productora ejecutiva de «Brides»; Kara Durrett, presidente de Pinky Promise y productor del debut como director de Scarlett Johansson «Eleanor the Great»; y Nicolás Celis, productor ganador de un Oscar de «Roma» y «Emilia Pérez».

La ruptura de la lente 2026 Jurado de subvención de acción.

Rompiendo la acción de la lente «Obtiene objetivos en negrita y visiones originales listas para la producción dentro de un año, lo que permite avances críticos como el casting, la exploración de ubicación, la contratación de la tripulación o las escenas de llave de disparo», dice un comunicado de prensa. Los finalistas para la subvención se unirán a la cohorte 2026 de la lente y obtendrán tutoría individual, presentaciones de la industria y apoyo de viajes a un escaparate de inversores en el Festival de Cine de Cannes 2026.

«Esta asociación con romper la lente es un poderoso compromiso con la equidad y la inclusión en el cine», dijo Amanda Toney, directora gerente de la Etapa 32 (en la foto de arriba, derecha). «Al organizar la subvención de acción de $ 10,000 en nuestra plataforma y proporcionar acceso con descuento a nuestros programas de educación y certificación, estamos equipando a las mujeres y las directores LGBTQIA+ con las herramientas, la visibilidad y los recursos que necesitan para romper las barreras y llevar sus historias al mundo».

Se agregó Daphne Schmon, cofundador de Breaking Through the Lens (en la foto de arriba, a la izquierda): «El financiamiento sigue siendo el mayor obstáculo para los cineastas subrepresentados, pero a través de esta alianza con la Etapa 32, estamos creando vías reales a la acción. La subvención de acción, combinada con la educación y certificaciones de la industria de la Etapa 32, lo impulsarán a nuestras directores femeninas para no solo desarrollar sus proyectos, sino que se dirigen a la industria verdadera».

La solicitud para romper la subvención de acción 2026 de la lente está en vivo ahora a través de Etapa 32 aquí.