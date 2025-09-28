Rommy PPP niega la aclamación de Mardiono: ¡reclamos unilateralmente, no es cierto!

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Asesor de DPP PPPRomahurmuziy o Rommy negaron las noticias aclamación que Muhamad hizo Mardiono De Muktamar X PPP en Ancol, North Yakarta el sábado 27 de septiembre de 2025.

«No es cierto que Mardiono fue elegido, y mucho menos la aclamación. Las sesiones del Congreso del PPP aún están en curso. La agenda de la nueva conferencia completó la Sesión IV plenaria», dijo Rommy en su comunicado, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Rommy reveló, desde la tarde, la sesión plenaria I (Reglas y el horario), la Sesión Plenaria II (Informe de responsabilidad de DPP), la Sesión plenaria III (paisaje general de DPW) y la Sesión plenaria IV (respuesta DPP para la escena general del DPW).

«La vista general del DPW se lleva a cabo por la zona, todos los presidentes de DPW en cada isla delantero. El video está apegado y el evento aún se está ejecutando», dijo.



PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

Rommy dijo que él y el presidente del Consejo de la Sharia KH Mustofa Aqil, presidente del Consejo Asesor y todos los presidentes de DPW y DPC en toda Indonesia continuaron llevando a cabo el juicio. Nuevamente enfatizó, la noticia alrededor de 21.22 Wib que mencionó que Mardiono fue elegido por la aclamación era incorrecta.

«Las afirmaciones son un lado, irresponsable y es un esfuerzo para dividir al Partido de Desarrollo Unido», dijo.

Según él, hasta ahora el juicio todavía se está ejecutando de acuerdo con el diseño del cronograma y el material distribuido por el Comité del Congreso X bajo el liderazgo de Mardiono.

Lo consideró irrazonable y violó las reglas de la organización si la sesión plenaria establecí inmediatamente la elección del presidente general. Además, durante el discurso en la arena de apertura, Mardiono fue gritado «quien no pudo retirarse» y «cambiar» de todos los rincones del foro de la arena del tribunal.

«No tiene sentido, el rechazo que fue tan grande para el liderazgo de Mardiono terminó con la elección de Mardiono por aclamación», concluyó.

Reclamación del campamento de Mardiono

Anteriormente informó, el presidente interino (interino) del Partido Unido de Desarrollo (PPP), Muhammad Mardiono, se determinó oficialmente como el Presidente General de PPP para el período 2025-2030 a través del mecanismo de aclamación el primer día del Congreso X.

«Quiero felicitar al Sr. Mardiono por la elección de la aclamación en el Congreso X que acabamos de llamar», dijo Amir a periodistas en Yakarta, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Amir explicó que la decisión de aclamación se tomó en base a las disposiciones de los artículos de asociación y estatutos del PPP (AD/ART), específicamente el Artículo 11 que requería la presencia física de los participantes del Congreso en las elecciones del Presidente General. Después de leer las reglas, solicitó la aprobación de los participantes de la sesión.

«Después de eso leí, inmediatamente solicité un acuerdo de todos los participantes del Congreso, ya sea acordado porque estaba presente, ya sea que acordamos la aclamación con el Sr. Mardiono, resulta que están de acuerdo y yo golpeé a Palu», dijo.



Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Esta decisión de aceleración se tomó después de que el foro fue coloreado por el caos debido a las diferencias de apoyo entre los cuadros de cada candidato. Mardiono evalúa que hay ciertas partes que desencadenan el ruido ilegal, de modo que el paso de aclamación se considera una solución rápida para reducir el conflicto.

«Fue decidido por aclamación. Detrás de mí había presidentes de DPW, teníamos 28 DPW, junto con los líderes de la sucursal y los secretarios de sucursales, e incluidos los titulares de los derechos de soberanía, a saber, Muktamirin», dijo Mardiono.

«Eso es casi el 80 por ciento, todos acordaron tomar medidas rápidas para que no hubiera una conmoción prolongada», agregó.