Roman Anthony de los Medias Rojas muestra sorprendente arrogancia contra yanquis

Uno de los aspectos de Medias Rojas jardinero novato Antonio romano Que tanto los entrenadores como los compañeros de equipo a menudo Extol es su enfoque para el juego, que se basa en las virtudes probadas y verdaderas del trabajo duro y la humildad. Esas son cualidades admirables. Pero a veces, solo tienes que tirar de un flip de murciélago.

Eso es lo que Anthony, la incipiente estrella de 21 años de Boston, hizo el jueves el jueves en el Yankee Stadium, después de que derribó a un jonrón de dos carreras en la parte superior de la novena entrada para darle a los Medias Rojas un cojín de la novena entrada en una victoria de 6-3 sobre el rival Yankees. El golpe salió del relevista Yerry de Los Santos, y después de Anthony siguió su swing, se puso de pie por un momento y observó la explosión, volteando su bate a un lado.

Para Anthony, eso es como Showboat-ish como parece.

Gerente Alex Cora señaló, a través de Masslive«» La primera vez que he visto eso «.

Roman Anthony causa impresión contra Yankees

Anthony fue bastante bien superado por el momento, con los Medias Rojas luchando contra los Yankees para el posicionamiento de playoffs aquí a fines de abril y necesitaron una victoria después de dos derrotas frustrantes ante los Orioles en el último lugar esta semana. Había enfrentado a los Yankees antes, en junio en Fenway Park, cuando fue llamado por primera vez a las grandes ligas, pero fue 0 de 5 en esa serie.

Usar un uniforme de los Medias Rojas en el Yankee Stadium fue diferente para él.

«Sí, probablemente sea lo que imaginé, y tal vez incluso un poco más», dijo Anthony, a través de MLB.com. «Me encanta jugar en un ambiente. Me encanta ser abucheado. Me encanta todo. Sabemos la rivalidad y fue emocionante».

En cuanto al flip de bate, dijo que no estaba seguro de dónde vino.

«Simplemente sucedió. Ni siquiera lo sé. No suele hacer eso», dijo.

Bregman de los Medias Rojas tiene grandes elogios

La victoria de los Medias Rojas los lleva a 69-59, medio juego detrás de los Yankees y 5.0 juegos detrás de los Azulejos en el Este de AL. Eso los pone en segundo lugar en la mezcla de tarjetas salvajes. Son un juego en los Marineros, que actualmente tienen el lugar número 3 de comodín en los juegos de la Liga Americana, y 3.0 por delante de los Reales.

Para Anthony, fue una noche mágica, ya que fue 2 por 5 con tres carreras impulsadas. Ahora está bateando .286 con un porcentaje en base de .405 y una marca de slugging de .448.

La veterana estrella Alex Bregman elogió a Anthony después del juego.

«Para ser sincero, él es probablemente el más maduro de 21 años, en cuanto al béisbol, he existido en mi vida», dijo Bregman. «Estoy tratando de averiguar qué hace mal, honestamente. No sabemos si tiene algún vicio o algo. Simplemente hace todo de la manera correcta. El momento nunca es demasiado grande para él. Él sabe quién es. Sabe lo que hace bien. Y se adhiere a eso y se ejecuta».