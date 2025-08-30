Roma Odunze envía un mensaje después de que UDFA hace la lista de Bears

Contar Roma Odunze Entre los que están entusiasmados con el receptor abierto no reclutado Jahdae Walker haciendo el Bears de Chicago ‘ Lista que se dirige a 2025.

Los Bears optaron por mantener a seis receptores abiertos en su lista inicial de 53 hombres al hacer sus recortes antes de la fecha límite de la NFL del martes, incluido Walker, quien ganó tanto la base de fanáticos como el cuerpo técnico al hacer jugadas para el equipo en su acción de pretemporada.

Walker atrapó ocho pases para 98 yardas y dos touchdowns en tres juegos de exhibición, trayendo la recepción final de los Bears de la pretemporada: un touchdown de 15 yardas de Tyson Bagent en su victoria de regreso de 29-27 sobre el Jefes de Kansas City.

También hizo algunas jugadas de esfuerzo en equipos especiales, incluso cuando corrió hacia abajo después de su touchdown ganador del juego para hacer un tackle y sellar la victoria para los Bears.

Ahora, Walker tiene un lugar en la imagen de recibir 2025 de los Bears, que Odunze acredita tanto a su ética de trabajo y nivel de energía como lo hace a su capacidad para jugar.

«Todo el día Jahdae» Odunze dijo el martes Después de los cortes de la lista. «Ese es el hombre. Él aporta mucha energía a la organización. Todos los días, entra y trabaja tremendamente duro. Y tiene ese chip en el hombro, así que salió e hizo jugadas.

«Trabajó muy duro para estar en el equipo y continúa en esta liga, así que espero con ansias lo que nos sorprenderá con el próximo».

Jahdae Walker probablemente jugará en su mayoría equipos especiales

Walker es una gran historia para los Bears que salen del campo de entrenamiento de este año. Trabajó duro, hizo jugadas cuando se llamó a su número y ganó una oportunidad para mantenerlo en marcha, incluso venció a las ex selecciones de draft, como 2023 cuarta ronda Tyler Scottpara el trabajo.

Sin embargo, de manera realista, si todo va bien para los Bears en 2025 y todos se mantienen saludables, Walker pasará mucho más tiempo jugando equipos especiales que atrapar pases en la ofensiva.

Los Bears tienen una sala de receptor fuerte en su lugar. Veterano Djome Moeure es y Odunze, la selección general número 9 en 2024, regresa como titulares y tiene una temporada completa de experiencia en el banco con mariscal de campo Caleb Williams. Los Bears también redactaron Luther Burden III en el número 39 en general y los veteranos firmados Olamide zaccheaus y Devin Duvernay para profundidad.

Si bien Duvernay también funcionará como regresador, las otras cuatro cifras para obtener prioridad sobre Walker en la tabla de profundidad si los osos deben comenzar a cavar más profundamente. Ellos también tienen veteranos Agricultor y novato de primera ronda Colston Loveland Considerar los objetivos en el ala cerrada, limitando las posibilidades de que Walker tenga un tiempo de juego significativo en la ofensiva.

Aún así, Walker es una buena profundidad para tener y desarrollarse. Incluso podría ganar algunas miradas más adelante en la temporada si se destaca en equipos especiales o que comienzan a surgir problemas de disponibilidad.

Ryan Poles: Recoger a Walker sobre Scott fue ‘difícil’

Walker ganó en su competencia por un lugar en la lista inicial de 53 hombres de los Bears, pero el gerente general Ryan Poles dejó en claro después de la fecha límite que la decisión de mantenerlo por encima de algunos de los otros competidores en la sala era «difícil» en la oficina principal.

De hecho, Poles dijo que tenía ese dilema en múltiples posiciones. También sucedió en la sala de la línea ofensiva con tackle ofensivo de segundo año Theo BenedetUna antigua UDFA, que hizo la lista sobre algunos de los otros linieros compitiendo por las posiciones de respaldo.

«Cuando pienso en Jahdae y pienso en Theo, donde entraron a donde están hoy, la discusión fue desarrollo, y luego se pusieron un poco por delante de esa curva», Los polacos dijeron a los periodistas el martes por la tarde. «Entonces ese grupo receptor [turned out well for us]Lo que dificultó dejar que Tyler Scott fuera hoy, pero tenemos que mantenernos fieles a la competencia y fieles al talento, no donde los chicos son reclutados.