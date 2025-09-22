Roma: el aeropuerto de Fiumicino abre un hotel amigable para perros para viajes sin estrés







Los dueños de perros a menudo enfrentan un dilema antes de viajar: ¿dejar a su amada mascota con una niñera o en una perrera? Ambos requieren bastante planificación y logística, lo que puede ser estresante y lento para los padres de piel.

Roma’s Fiumicino International Aeropuerto ha tratado de racionalizar el proceso abriendo uno de los primeros hoteles en el sitio en un importante aeropuerto europeo, luego de una iniciativa similar en Frankfurt. Los trabajadores de Dog Relais incluso recuperan cachorros de la terminal para que los viajeros puedan continuar directamente a su vuelo.

Las habitaciones básicas en el hotel para perros cuestan alrededor de $ 47 y cuentan con pisos y jardines privados controlados por la temperatura. Por la noche, la música ambiental que tiene una frecuencia con un tono bajo y suave, 432 Hertz, diseñada para la relajación, se abarca a través de los altavoces de las habitaciones.

Hay extras opcionales que van desde los servicios habituales de aseo, baños y limpieza de dientes, hasta los más indulgentes, como la aromaterapia con aromas de lavanda o menta para ayudar a inducir la calma, o la crema de árnica frotada en músculos y articulaciones doloridas.

Los propietarios también pueden buscar una habitación premium de $ 70 equipada con una pantalla para videollamadas las 24 horas. Incluso pueden mimar a su mascota arrojando una golosina a través de una aplicación conectada a un dispensador. La instalación no solo brinda sus servicios a los viajeros, sino también a los dueños de perros que necesitan guardería.

